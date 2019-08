Reportan problemas en servicios de Xbox LIVE

#Gamers

Si te encuentras con algunos inconvenientes en tus servicios de Xbox LIVE en tu Xbox, no te preocupes, ya que no eres el único que está sufriendo dicho inconveniente, puesto que varios usuarios están reportando problemas con la plataforma online de Microsoft.



De acuerdo con la página de estado de Xbox LIVE, actualmente el servicio de Compra y uso de contenido está limitado en Xbox One, lo que significa que es probable que tengas problemas a la hora de comprar contenido o acceder a aquel que ya tengas en tu cuenta. Dicho esto, el resto de la plataforma está operando correctamente.

Sin embargo, los ingenieros de Microsoft ya se encuentran trabajando en una solución para este problema. Así pues, se espera que todo regrese a la normalidad dentro de poco.

We've seen your reports about issues accesing your previously purchased games, movies & TV. We have teams working on it now. We'll update you as soon as we can with more details.

— Xbox Support (@XboxSupport) 6 de agosto de 2019