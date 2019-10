Remote Play de PS4 llega por a todos los Android

#Gamers

Sony añadió el soporte para que el PlayStation 4 pueda utilizarse para el juego remoto -a través de la aplicación Remote Play- desde todos los móviles y tabletas con sistema operativo Android, permitiendo también conectar el mando DualShock a través de Bluetooth.

Remote Play ofrece la posibilidad de jugar a videojuegos de PS4 en streaming con el móvil como pantalla, y ya se encontraba disponible en su versión para Android, aunque solamente para la marca de móviles de Sony, Xperia. El juego remoto para iPhone y iPad también está disponible, desde marzo.

Ahora, como anunció PlayStation en un comunicado, la compañía ha actualizado el 'firmware' de la consola PS4 a la nueva versión 7.00, introduciendo en todo el ecosistema Android el soporte para la aplicación Remote Play, que puede descargarse en Google Play de forma gratuita para Android 5.0 y posteriores.



PS4’s new 7.00 update adds new Party enhancements and brings Remote Play to devices running Android 5.0 or higher. Full details: https://t.co/iBS4rStHWo pic.twitter.com/bMttoCHhMt

— PlayStation (@PlayStation) 7 de octubre de 2019