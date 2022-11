¿Quieres ligar en 2023? Estas serán las 8 tendencias en apps

Cada vez son más las personas que se deciden a abrir un perfil en una app de citas para tratar de encontrar el amor. Las estadísticas de éxito van en aumento y avalan a este método como uno de los mejores para conocer personas con los mismos intereses. Y si en 2023 uno de tus objetivos es dejar la soltería vamos a compartirte las tendencias que te harán llamar la atención en estas plataformas.

En México, de acuerdo con la app Bumble, en 2022, a medida que salíamos de la pandemia las personas estaban buscando con quienes practicar hobbies e ir un poco más rápido para, por ejemplo, permitir demostraciones amorosas en público.

Pero el año entrante puede que esta no sea la estrategia adecuada a seguir, aunque sí puede ser el momento de encontrar el amor pues el 70% de las personas dicen sentirse optimistas sobre el romance que se avecina.

Conoce las 8 tendencias del ligue digital que esperamos en 2023 de acuerdo con la más reciente investigación de Bumble.



El físico ya no será suficiente

Si bien en este tipo de apps mientras mejor te veas más llamarás la atención, según las estadísticas de Bumble las personas están más interesadas en conocer a alguien con sus intereses y menos en cómo se ve.

Alrededor de 38% de los usuarios ahora están más abiertos a considerar salir con alguien más allá de “su tipo ideal” en términos de físico. En el caso de México, 45% afirmaron que están más dispuestos a conocer a quienes “no son su tipo”, aunque, sí les preocupa lo que los demás puedan pensar.

Con base en lo anterior la gran mayoría de las personas ahora se enfoca más en la madurez emocional que en los requisitos físicos.

Masculinidad moderna

En el último año, 3 de cada 4 hombres han afirmado que han examinado su comportamiento más que nunca y tienen una comprensión más clara de la “masculinidad tóxica” y lo que no es aceptable.

De hecho, más de la mitad de los hombres en Bumble aseguran que están desafiando los estereotipos que sugieren que no deben mostrar emociones por temor a parecer débiles, razón por la cual ahora se muestran más dispuestos a romper los roles de género en las citas y en las relaciones.

Asimismo 67% dice que ahora entiende mejor lo que es y lo que no es aceptable en una relación sana y equitativa.

En el amor, menos es más

Ahora que hemos regresado al trabajo presencial y a los múltiples compromisos sociales, la mayoría de las personas se sienten abrumadas, lo que ha obligado a priorizar y poner límites.

Un aspecto que destaca es que los mexicanos están por encima del promedio mundial, con casi 8 de cada 10 en cuanto a su disposición de ofrecer más claridad al establecer límites. Incluso, más de la mitad están considerando ir a terapia.

El amor en tiempos de nómadas digitales

Otro punto interesante de la encuesta es que ahora los usuarios están más abiertos a viajar y relacionarse con aquellos que no están en su ciudad actual. Ello responde a la flexibilidad post pandémica del trabajo remoto que ha permitido ampliar la manera de pensar sobre con quién y a dónde salir.

Nuevamente, los mexicanos superan a la media mundial, ya que el 22% ha considerado esa opción. De hecho, a las personas en México les resulta más fácil tener citas en otro país.



Sex-ploración

De acuerdo con Bumble, cada vez más personas se acercan al sexo, la intimidad y las citas de una manera abierta y dispuestas a explorar por lo que consideran importante discutir los deseos y necesidades sexuales desde el principio.

Así, durante el último año, 1 de cada 5 personas ha explorado más su sexualidad y 1 de cada 8 está considerando una relación no monógama. Lo que no significa que todos estén teniendo más sexo pues 34% de las personas que afirman no tener relaciones sexuales actualmente están cómodas con ello, particularmente la Generación Z.

Con respecto a México, 6 de cada 10 usuarios de Bumble reconocen sus propios deseos y necesidades sexuales; 35% están más abiertos a experimentar con juguetes sexuales; pero solo 28% respondió estar de acuerdo en que se debe salir con una persona a la vez.

Balance amor-trabajo

La mitad de las personas priorizan el equilibrio vida-trabajo. En México ese equilibrio es aún más importante, ya que casi 6 de cada 10 lo consideran así. Por ello, cuando se trata de su pareja, más de la mitad de las personas se preocupan más por el balance que por su situación profesional por lo que 13% ya no saldría con alguien que tiene un trabajo muy exigente.

El Renacimiento del dating

En Bumble, 1 de cada 3 personas está saliendo de un matrimonio o una relación seria usando aplicaciones de citas por primera vez, aprendiendo a navegar nuevos códigos y lenguaje de amor.

En México, 6 de cada 10 personas se están dando una nueva oportunidad y la mitad están dando más valor a los mensajes de voz o texto personalizados por parte de su date.

Amor y dinero

El aumento del costo de vida ha llevado a conversaciones más honestas y abiertas sobre el dinero y las citas con 1 de cada 4 personas estableciendo límites financieros para la vida amorosa.

Eso no significa salir menos, sino cambiar las citas, pues la mayoría está interesado ​​en opciones más sencillas. De hecho, 1 de cada 3 (32%) está menos impresionado por las primeras citas con mayor producción.

