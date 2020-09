TikTok se ha convertido en una de las redes sociales que más se ha popularizado en medio de la pandemia por el Covid-19, ya que sus contenidos, —llenos de coreografías, frases célebres de series o películas relevantes para la cultura popular, y hasta memes— han llegado a diversas partes del mundo.

Tal es el éxito de esta plataforma entre los usuarios de internet, que muchos de ellos han alcanzado la fama por sus videos. Tal es el caso de Bella Poarch, la chica que actualmente cuenta con el video que más likes tiene en TikTok.

Tanto ha crecido la popularidad de la nacida en Hawai, que diario aumentan de forma considerable sus seguidores a pesar de que muchos de los usuarios califican sus videos como ‘sencillos’.

El video con más likes

El TikTok de Bella Poarch que es considerado como el que tiene más likes en la plataforma es una sincronización de diez segundos de sus labios con la canción “Soph Aspin Send” de Millie B con el título “M to the be- Millie B” mientras ella mueve la cabeza al ritmo de la canción con la mirada fija a la cámara.





Hasta la realización de esta nota, el video contaba con más de 34.9 millones de likes, más de 1.1 millones de comentarios y alrededor de 418. 2 millones de visualizaciones por parte de los usuarios de la red social, desde que se subió al perfil de la joven norteamericana el 17 de septiembre de 2020.

Esta situación ha causado gran revuelo entre los seguidores de la estadounidense, quienes comentan impresionados el éxito que tiene el video en la plataforma; aunque también se pueden observar comentarios reprobando la cantidad de reacciones que puede tener “algo tan sencillo”.

La fama de Bella Poarch en Tik Tok

La popularidad para Bella Poarch dentro de una red social que ha sido blanco de polémicas, reacciones positivas y con presencia hasta en la agenda política de países como Estados Unidos, llegó después de un video parecido al publicado el 17 de septiembre, pero publicado dos días antes en su perfil social:

El TikTok titulado “All TikTok Mashup (JVKE - Upside Down) – JVKE” tiene hasta la realización de esta nota más 14.1 millones de likes, alrededor de 105.3 mil comentarios y 148 millones de reproducciones por parte de los usuarios de la red.

Este video provocó que la joven de origen filipino pasara de menos de un millón de seguidores desde finales de junio hasta 25. 2 millones de seguidores.

Esta fama ha roto barreras digitales y también se ha vuelto un fenómeno en Instagram y YouTube, siendo en esta última plataforma donde su canal ya cuenta con 76,401 reproducciones a pesar de solo tener 24 videos.

Ha sido tan sonada su participación en TikTok, que muchas personas han hecho videos sobre Bella y el “odio” que al parecer varias personas le tienen, o bien, otras personas han armado listas sobre “cosas que no sabías sobre Bella Poarch” para quienes quieran conocer a la hawaina a profundidad.

