Qué significa Rizz, la nueva palabra viral en TikTok

TikTok es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad lo cual hace que su contenido, en varias ocasiones, se convierta en tendencia. Tal es el caso de algunos conceptos que se han puesto de moda para una situación en específico utilizando palabras con cierto significado otorgado por los mismos usuarios. Para que estés "en onda" en esta ocasión te diremos qué significa “Rizz” la nueva palabra viral.



No solo los bailes, videos cómicos, recetas de cocina, entre otro contenido, se vuelven virales en la plataforma. Desde hace tiempo, los usuarios han estado experimentando con las palabras, utilizando términos especiales para una situación en específico, por lo que solo las personas que están actualizadas con dichas tendencias entenderán los conceptos. A menos que leas esta nota.

Palabras que se hacen virales a través de TikTok

Hay una gran cantidad de palabras o siglas que para los usuarios de plataformas como TikTok y otras redes sociales son comunes, pues las han adoptado como una nueva forma de expresión al escribir o hablar.



Conceptos como “de chill”, “cringe”, “haul”, “rimmel”, “gorra”, “GRWM”, “POV” e incluso “ ª”, adoptan significados muy específicos.



Así pues, aunque no lo parezca, o no tenga mucha relación en un principio, “gorra” se utiliza para referirse a mujeres, “rimel” a los hombres. Mientras que “de chill” se usa para amenizar una broma pesada entre amigos, conceptos que en la actualidad han trascendido y llegado incluso a los memes.



A su vez, siglas como “POV” o “GRWM” son las iniciales de frases en inglés: “Point of view” y “Get ready with me” haciéndolas más cortas a la hora de escribirlas. Un caso similar es el que sucedió con el nuevo concepto viral de “Rizz”, una palabra que nació del inglés y que ahora se está utilizando para referirse a ciertas personas en una situación en específico: “el ligue” o “el coqueteo”.

¿Cómo se usa Rizz en TikTok?

La nueva palabra “rizz” se ha vuelto viral en TikTok. Son los propios tiktokers a través de sus cuentas los que se han dado a la tarea de describir este nuevo concepto para que los usuarios se pongan en contexto de lo que significa, de tal manera que si ven un video similar con dicha palabra, o quieren hacer uso de ella de manera correcta, la entiendan.

Ahora bien, “Rizz” o “el rizz” es una nueva palabra que surgió del término en inglés “charisma”, despejando la sílaba “ris” y modificando su escritura a “rizz”, todo ello para referirse a una persona que justamente tiene carisma a la hora de ligar o coquetear con otra.



De tal forma que, “rizz”, asegura la cuenta @beercasting, no solo es una nueva palabra, sino que funciona como unidad de medida para calificar cómo ligan las personas, es decir, el carisma que tienen para hacerlo, así como la facilidad con que se les da.

Y al ser una medida para ligar, esta ha tomado sus variantes, clasificando en buenas y malas las habilidades de coqueteo, como el contacto visual o el habla, entendiendo que, “W rizz” es una persona que sabe coquetear sin esfuerzo alguno y de manera muy natural, mientras “L rizz” indica falta de habilidades y técnicas a la hora de la conquista.

