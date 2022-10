Qué significa el círculo cortado de WhatsApp

WhatsApp no deja de sorprender a sus millones de usuarios con sus actualizaciones y recientemente ha puesto en tendencia un nuevo ícono que está causando revuelo en internet. Bautizado como el “círculo cortado”, esta nueva función ha generado intriga para quienes ya lo han visto en sus conversaciones, por lo que hoy, en Tech Bit, te decimos qué significa.



Y es que la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo no para de lanzar una gran cantidad de actualizaciones, las cuales facilitan y mejoran la experiencia de los usuarios en la plataforma, y en esta ocasión, fue a través del llamado “círculo cortado” que WhatsApp sorprendió con cambios en los “estados”.

Leer también: El TikTok para adultos; qué es y cómo descargar SWYP

Para qué es el “círculo cortado”, la nueva actualización de WhatsApp

Cabe señalar que esta nueva función de WhatsApp está disponible para los teléfonos con sistema operativo iOS y Android, y tiene muy poco de haber salido por lo que muchos usuarios quedaron extrañados al ver que en algunas de sus conversaciones aparecía un ícono al que nombraron el “círculo cortado”, por la forma del mismo.



Esta nueva actualización está vinculada a las conversaciones y los “estados” de WhatsApp, y tiene como finalidad que los usuarios identifiquen con gran facilidad, antes de abrir algún chat, si el mensaje que les fue enviado por algún contacto es respondiendo al estado que han publicado.



Así WhatsApp, a través de un nuevo ícono de dos círculos entrecortados, uno dentro del otro, razón por la cual los usuarios lo llamaron “círculo cortado”, que aparece entre las conversaciones y las fotos de los contactos, desarrolló una opción que hace más sencillo identificar en los chats qué persona ha enviado un mensaje como respuesta al estado que ha subido el usuario.



Para los que cómo yo no sabían lo que significaba el circulo raro que aparece ahora en whatsapp Estuvo dos días tratando de descifrarlo! pic.twitter.com/PQHCOwALWB — Andrés Marciales (@aamarciales) October 12, 2022

De tal manera que ahora, sin necesidad de ir a la sección de “Estados” o abrir la conversación, los usuarios podrán saber si el mensaje que les ha enviado su contacto es una respuesta al contenido publicado en la pestaña de estados y, por supuesto, para corroborarlo, solo basta con abrir la conversación.

Nuevas actualizaciones para los “Estados” de WhatsApp

No obstante, el llamado “círculo cortado” no ha sido la única actualización de WhatsApp referente a sus estados y los chats, pues ahora esta plataforma de mensajería se suma a otras redes sociales como Instagram y Facebook con una nueva función denominada “Ver los estados desde la foto de perfil”.



Como seguramente ya lo has visto en otras redes sociales, ahora también en WhatsApp es posible que los usuarios puedan ver los “estados” de sus contactos con tan solo dar un toque en su foto de perfil, sin la necesidad de ir a la sección directamente. Del mismo modo, será posible identificar qué personas han publicado algo, pues automáticamente la foto de perfil se verá rodeada por un círculo de color azul, lo cual indica que tiene un estado activo.

¿Ya identificaste las novedades? Si no es así no te preocupes, poco a poco llegarán a todos los usuarios.

Leer también: ¿Cómo abrir una cuenta en OnlyFans?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters