El pasado 7 de septiembre la marca Apple dio a conocer su nuevo y mejorado sistema operativo, el iOS 17 y explicaron un poco de las novedades que vienen con este sistema.

Pero la llegada del iOS 17 no solo significa novedades, sino que viene de la mano con la noticia de que varios modelos de iPhone pasados ya no recibirán esta actualización.

¿Pero qué pasa con tu teléfono si ya no recibe la actualización o simplemente no lo quieres actualizar?, aquí tenemos la respuesta.

Foto: Pexels

¿Qué le puede pasar a mi iPhone si no se actualiza?

No actualizar tu iPhone tiene algunas consecuencias, que podrían afectar su funcionamiento, poner en riesgo tus datos y hasta la integridad de tu dispositivo móvil.

Uno de los riesgos que más se hablan cuando no actualizas tu sistema operativo son las grietas de seguridad. Esto no significa que tu iPhone sea inseguro ya que aunque no actualices tu sistema iOS 17, aun cuentas con la seguridad de algunos parches de las versiones anteriores. Aunque debes considerar que siempre las nuevas actualizaciones tienen la mayor parte de recursos de seguridad.

Foto: Pexels

Al no tener la última actualización de tu software, puedes tener algunas fallas en tu dispositivo, ya que parte de los objetivos de las actualizaciones, es eliminar el caché y los bugs, dejando un mínimo de errores en tu teléfono.

También, no podrás actualizar apps que no sean compatibles con tu sistema operativo, sin embargo, hay apps que van muy atrasadas con los sistemas que piden, un ejemplo claro es WhatsApp el cual necesita la versión iOS 12 o posteriores, según su página oficial.

Foto: Pexels

¿Cuánto tiempo tengo para actualizar?

Si tu iPhone no está en la lista para recibir el iOS 17, no significa que debas comprar uno nuevo inmediatamente. Aunque sí te sugerimos que sea en poco tiempo ya que es recomendable tener un celular con las actualizaciones más recientes, para evitar algún problema como los que te mencionamos anteriormente.

Y si tú eres de los que prefiere esperar más tiempo para ver cómo funciona iOS 17, no te preocupes en las próximas semanas aún tendrás la oportunidad de actualizarlo sin problema.

Foto: Pexels

