Qué información eliminará Facebook de tu perfil el 1 de diciembre

Más allá de los memes y los videos divertidos, Facebook sigue siendo una gran plataforma para conocer más de otros usuarios. La red social permite, de un simple vistazo, saber parte de los gustos y preferencias de las personas, pero a partir del 1 de diciembre eliminará parte de esa información.

De acuerdo con la red social, la intención es hacer su uso más simple e intuitivo, razón por la cual está haciendo saber a sus usuarios sobre los cambios a implementar.

En caso de que no hayas recibido el mensaje, te compartimos qué datos dejarán de mostrarse en tu perfil.

Facebook está dando a conocer que eliminará cuatro campos de información en los perfiles a partir del 1 de diciembre.



Imagen: Unsplash

De acuerdo con las declaraciones que la compañía compartió con el medio estadounidense TechCrunch, los datos que serán eliminados incluyen puntos de vista religiosos, puntos de vista políticos, direcciones y el campo "Interesado en", que indica la orientación sexual del usuario.

El cambio, según un portavoz de Facebook, está orientado a que la red social sea más fácil de usar. “Como parte de nuestros esfuerzos para hacer que Facebook sea más fácil de navegar y usar, estamos eliminando un puñado de campos de perfil”.

Cabe decir que el cambio fue detectado por primera vez por el consultor de redes sociales Matt Navarra, quien tuiteó una captura de pantalla del aviso que se envió a los usuarios que completaron estos campos.

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 16, 2022