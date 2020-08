Purificador de aire portátil en un cubrebocas

Para poder retomar algunas actividades con toda seguridad es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias como mantener la distancia, lavarse las manos y usar cubrebocas un accesorios que puede ser de lo más sencillo o contar con tecnología como que se desinfecte solo o incluya un purificador portátil, esta última es la propuesta de LG.

La compañía surcoreana ha dado a conocer un purificador de aire portátil que se usa en la cara como si se tratara de una mascarilla común. Su dispositivo llamado PuriCare Wearable Air Purifier, explicó LG utiliza un par de filtros reemplazables similares a los que se utilizan en los purificadores de aire para el hogar.

De acuerdo con LG la purificación del aire no es la única característica especial de este modelo pues también cuenta unos ventiladores que funcionan con baterías para ayudar a los usuarios a respirar lo que logra gracias a unos sensores que detectan cuándo la persona inhala o exhala, y ajustan las velocidades de los ventiladores en consecuencia. La marca señaló que la batería en este dispositivo es de 820 mAh que proporciona hasta ocho horas de uso en su modo de bajo consumo, y se reduce a solo dos horas en el modo de alto consumo.

Aunque la compañía no relacionó el lanzamiento de este dispositivo con la pandemia de Covid-19, es lógico pensar que tomó en cuenta la contingencia sanitaria y la recuperación de las actividades para desarrollar esta tecnología. Incluso, en la presentación, la compañía dijo que su purificador de aire portátil está diseñado para reemplazar los cubrebocas caseros que usan algunas personas, así como los desechables que, mencionó han escaseado.

Cabe señalar que, antes de la presentación oficial, LG ya había hablado de este desarrollo y, en junio, aseguró que donaría 2 mil de estos dispositivos a un hospital universitario en Seúl con la intención de ayudar y reconocer la labor del personal médico pues su tecnología está pensada para hacer cómodo el uso de la mascarilla y que las personas que van a usarla por muchas horas no sientan molestias.

Sin embargo, vale la pena aclarar que en el comunicado de prensa de LG no se hace ninguna afirmación sobre que este cubrebocas evite la propagación del coronavirus, incluso si filtra el aire al exhalar o al inhalar. LG dijo al medio The Verge que está esperando hasta obtener la certificación y pasar una serie de pruebas antes de brindar todos los detalles respecto a su eficacia.

También hay que decir que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan no usar máscaras con válvulas de exhalación pues no resultan eficaces para evitar la propagación del virus ya que no filtran las "gotas respiratorias expulsadas" lo que podría permitir que los usuarios infecten a las personas cercanas.

Por último en el anuncio de LG no se detalla exactamente cuándo se lanzará la mascarilla o cuánto costará, solo que estará disponible a finales de este año en "mercados selectos".

Otro cubrebocas tecno

Un diseño que ha llamado la atención den el mundo, y que sí está especialmente pensando para prevenir contagios de Covid-19, es Cliu, una mascarilla inteligente que integra un sistema capaz de detectar un posible foco de contagio.

Pensando en que los cubrebocas de tela se contaminan y las personas no los lavan o sustituyen cuando es necesario, disminuyendo su efectividad, la empresa propone una estación de carga con un sistema integrado de luz ultravioleta, en donde se puede recargar mientras se desinfecta en pocos minutos.

Además su diseño es transparente en la parte frontal con la intención de dejar la boca a la vista y que los usuarios con dificultades auditivas puedan comunicarse al poder ver los movimientos de su interlocutor. Cabe señalar que cuenta con un sistema que evita que se empañe con la respiración.

Asimismo, para que las personas puedan comer y beber el cubrebocas es capaz de abrirse y cerrarse herméticamete mediante un mecanismo de imanes.

El modelo más avanzado de esta empresa cuenta también con tecnología bluethooth, acelerómetro, altavoz y sensores que miden la calidad del aire y alertan de la presencia de posibles focos de coronavirus alrededor del usuario.