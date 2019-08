Protección de datos en escuelas mexicanas

Robo de identidad e información, ataques a bases de datos, manipulación, extorsión, ciberbullying y hasta delitos como secuestro son algunas de las amenazas a las que todos los días se enfrentan las escuelas que no cuentan con una estrategia y un equipo especializado en el manejo y la protección digital de su información.

Por lo anterior es que Optimiti, empresa dedicada a la ciberseguridad, ha puesto en marcha su programa Escuela Cibersegura, estrategia que consiste en diagnósticos, asesorías, análisis y concientización referente a temas de seguridad cibernética en escuelas, todo por parte de expertos en la materia con el fin de dar visibilidad a los riesgos que se enfrentan al momento de navegar por internet y, sobre todo, al dejar que los estudiantes menores de edad comiencen a compartir datos a través de múltiples redes sociales.

“Una de nuestras principales razonespara crear el programa es la sensibilidad de la información de los menores de edad. La navegación y temas de ciberbullying también son importantes, pero gran parte de lo que sucede relacionado a vulneraciones digitales va de la mano con la información que compartimos y la manera en que lo hacemos, tanto los papás como los alumnos y las autoridades dentro de las escuelas”, comentó Ernesto Medina, director de Alianzas en Optimiti.

Uno de los grandes problemas que está ocasionando la fácil difusión de información personal a través de internet es que los padres de familia no dan la importancia suficiente al cuidado de la seguridad de sus hijos, no solo en ambientes de convivencia en exteriores, sino también en los espacios digitales a los que tienen cada día mayor acceso. “Es como ir al parque: al ver que un adulto se acerca a tu hijo, reaccionas. Con un dispositivo electrónico conectado a internet debería pasar lo mismo, solo que en ese caso los papás y las autoridades de las escuelas no son conscientes de que cualquiera puede acceder a la información. Simplemente no lo ven”, añadió Medina.

Es a través de un proceso que involucra diagnósticos, asesorías y pláticas, que la empresa enseña, tanto a padres como a alumnos y a profesores, a tener prácticas mucho más seguras en su paso por el internet, basadas en el concepto de higiene cibernética. “Así como enseñamos a los chicos a cepillarse los dientes y lavarse las manos, debemos enseñarles para que su proceso de seguridad personal también lo consideren importante, como un tipo de higiene digital”, comentó el directivo.

Escuela Cibersegura ya ha comenzado a operar en los niveles primaria y secundaria. Por ahora se trabaja en conjunto con instituciones privadas y se está en trámites con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que la integración a escuelas públicas sea posible.

Más información sobre el programa está disponible en www.optimiti.com.mx, también se puede escribir al correo electrónico [email protected].