Probamos la GoPro Hero 11 Mini

La compañía GoPro es conocida por lanzar al mercado dispositivos que permitan registrar momentos que, por lo general sería difícil hacerlo con un celular o cámara tradicional, ya que su principal uso ha sido el de grabar actividades como deportes extremos o aquellas que no te permiten tener las manos ocupadas con un dispositivo.



Anteriormente en Tech Bit te hablamos acerca de la Hero 11 Black de GoPro, uno de sus dispositivos más recientes, sin embargo, este no vino solo, ya que la firma también cuenta con una versión más económica, pequeña y compacta, la GoPro Hero 11 Mini, misma que probamos y de la que te daremos nuestras impresiones.



Diseño



Comenzando por la parte más visible del equipo, es decir, su diseño, cabe decir que esta cámara de acción es un 13 % más pequeña que la Hero 11 Black.

Si bien podría parecer algo sin importancia, en la práctica resulta relevante, ya que basta con imaginarse con situaciones en las que la resistencia al viento (en el casco de su motocicleta, o una caída en paracaídas, por ejemplo) y el arrastre, son factores relevantes, en los que una reducción de tamaño hace la diferencia.



Esta cámara es aproximadamente 4 mm más gruesa, no obstante, conserva la misma altura que la Hero 11 de tamaño completo. Uno de sus puntos a destacar, es que la GoPro Hero 11 Mini es más pequeña es el ancho, ya que es 20 mm más delgada que la cámara de tamaño completo.



Menos pantallas, más batería



Este equipo cuenta con algunos puntos a favor y en contra en relación con su hermana mayor, que dependerán del uso que le den los usuarios y claro, lo cómodos que se sientan al utilizar uno u otro equipo.



La principal diferencia es que, para reducir el tamaño del equipo, GoPro optó por eliminar las pantallas de la GoPro Mini. Evidentemente, esto brinda a la cámara con la ventaja de ser más resistente, ya que las pantallas de la Hero 11 Black pueden ser sus puntos vulnerables.





Lo único que incluye similar, es una pequeña pantalla LCD en la parte superior de la cámara, en la que podrás ver algunas configuraciones y datos relevantes como el modo de disparo actual, sin embargo, para profundizar en la configuración del equipo, es necesario echar mano de la aplicación GoPro Quik.



Si bien utilizar la app no es difícil, si influye en la experiencia de usuario, ya que en la GoPro 11 Mini no puedes guardar ajustes preestablecidos sí es posible hacerlo en el Black de tamaño normal.



Eso dificulta el cambio de modo de video, ya que, o lo realizas en la cámara, a través de oprimir varias veces un botón para navegar en la configuración por medio de la pantalla LCD de una sola línea, o abres la app, mientras que en la cámara Hero 11 Black, gracias a su pantalla táctil, es mucho más fácil.



Otra gran diferencia con esta versión mini, es que no cuenta con una batería extraíble, debido a su diseño sellado, lo que significa que no puedes cambiar la batería si te quedas sin energía.



Si bien podría parecer una mala noticia, lo cierto es que, en contraparte, la batería interna es la nueva batería Enduro de mayor duración. De acuerdo con GoPro, deberías obtener aproximadamente una hora de grabación continua con la más alta calidad, o cerca de dos horas son configuraciones menos exigentes.



Asimismo, la autonomía de la GoPro 11 Mini es mayor gracias a que no cuenta con desgaste energético de su hermana mayor por la ausencia de las pantallas.





Más fácil de montar donde quieras



Un punto relevante a destacar, es que este equipo es más fácil de colocar donde quieras, gracias a que cuenta con una interesante diferencia en su diseño con respecto a la Hero 11 Black.



La GoPro Mini cuenta con dos juegos de patas abatibles para el montaje. Al igual que en la cámara estándar, incluye dos pies en la parte inferior, sin embargo, también tiene un soporte trasero para apuntar la cámara hacia adelante.



Esto representa una gran ventaja para el montaje en sitios como un casco, o en el pecho, gracia a que la cámara incluye unas hebillas de montaje.



Fotos y videos



Dicho todo lo anterior, en cuanto a la calidad de las imágenes que se pueden captar con este equipo, cabe decir que la Mini usa el mismo sensor, graba a las mismas resoluciones de video y frecuencias de cuadro que su hermana mayor, produciendo a nuestro parecer, los mismos resultados.



En este apartado lo que si cambia, es que con la GoPro Mini es posible sacar fotos, pero no de la forma tradicional, ya que deberás hacerlo de un fotograma de uno de tus videos.



Si bien eso es bastante fácil, no se iguala a elegir el modo de fotografía y presionar un botón.



Por tanto, si estás buscando una cámara más pequeña para drones, vehículos RC o cualquier aplicación en la que desee una cámara más compacta, la Mini es la cámara indicada.





Si ya cuentas con una GoPro estándar, la GoPro Mini puede ser una buena cámara secundaria para un ángulo diferente. También es una forma atractiva de obtener la potencia del Black de tamaño completo a un precio más bajo.



No obstante, la Hero 11 Black, puede ser una mejor opción si necesitas un acceso más fácil a los controles de la cámara, las pantallas delantera y trasera para la composición, baterías reemplazables y si cambias la configuración con frecuencia.

