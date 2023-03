Probamos el OPPO Find N2, el teléfono que se pliega hasta 400,000 veces

La efervescencia por los teléfonos plegables cada día es mayor, razón por la cual es cada día más común encontrar este tipo de dispositivos en el mercado. En Tech Bit no nos hemos quedado atrás, así que probamos por algunos días el OPPO Find N2, y a continuación te dejamos nuestras impresiones.



Software Oppo Find N2



El primer punto a destacar de este equipo es que salió a la venta de momento solamente en China, por lo que requiere de mucha más configuración adicional que un teléfono convencional lanzado en México o América.

Cabe señalar que este equipo corre con ColorOS 13, pero con la versión china del software, lo que significa que no tiene Google Play ni servicios asociados instalados.



No obstante, esto no significa que no se pueda utilizar la Google Play, ya que el teléfono cuenta con la app preinstalada Clone Phone de Oppo, con la que podrás transferir todas tus apps desde tu teléfono principal sin problema, incluyendo la Google Play.



Hay que destacar que el teléfono cuenta con muchas apps preinstaladas como la mayoría de los dispositivos, sin embargo, la mayoría de ellas son poco relevantes para quien viva fuera de China, por lo que tendrás que tomarte un tiempo para depurar tu teléfono de ellas.



Otro aspecto importante a señalar es que para utilizar más cómodamente el OPPO Find N2, tendrás que cambiar la app predeterminada para muchos servicios, como el teclado y el navegador, además de acostumbrarte a que tanto apps como menús, por lo regular te redirigirán a páginas de texto en chino, junto con diversas notificaciones en chino también.



Google Discover no existe en este teléfono, y en su lugar, a la izquierda de la pantalla de inicio hay una colección de widgets y servicios útiles para quienes utilicen este teléfono en China.





Diseño



Hablando de la parte exterior y palpable del equipo, su diseño es ergonómico y cómodo. A diferencia de la primera generación, el OPPO Find N2 incluye bordes metálicos planos que, de acuerdo con la firma, se combinan de manera más natural con el vidrio o cuero de la parte posterior, aspecto importante ya que permite tener un mejor agarre del dispositivo.



Pantallas



Este equipo al igual que el modelo anterior, conserva el factor de forma de plegable horizontal compacto, no obstante, gracias a la mejora en el aprovechamiento de espacio, la pantalla exterior AMOLED aumentó ligeramente de tamaño llegando a las 5.54 pulgadas, es decir, media pulgada más que la del Find N, además de que conserva su resolución FullHD y tasa de refresco de 120 Hz.



En cuanto al panel interno este es AMOLED flexible de 7.1 pulgadas con resolución FullHD+, 1550 nits color ambiental adaptativo y cuenta con una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz.



Asimismo, OPPO incluyó en este teléfono soporte para su OPPO Pen, un stylus para explotar la gran pantalla del Find N2.







Bisagra



Un punto que sin lugar a dudas llama la atención, es el diseño y funcionamiento de la bisagra. Cuenta con tecnología Flexion Hinge, por lo que se mejoró la resistencia con relación al modelo anterior, además de que puede doblarse hasta 400 mil veces según la página oficial de OPPO, dato que la compañía respalda con una garantía de calidad de 10 años de uso sin daños.



Algo que llama la atención, es que al igual que su antecesor, el OPPO Find N2 es capaz de plegarse por completo, dejando un espacio nulo entre la bisagra y el cuerpo del teléfono, por lo que la pantalla interna se toca por completo al doblarse.



La nueva bisagra incluye además el modo FlexForm, mismo que permite al usuario colocar al teléfono en casi cualquier ángulo para experimentar y probar diferentes formas de tomar fotos y grabar videos.





Cámaras



En cuanto al apartado fotográfico, el OPPO Find N2 posee tres cámaras en la parte posterior, una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización de imagen óptica, una cámara gran angular/macro de 48MP y una cámara de teleobjetivo de 32MP con zoom óptico de 2x.



Cabe señalar que este dispositivo integra NPU MariSilicon X de procesamiento de imagen, lo que le permite al dispositivo mejorar la calidad del video nocturno y 4K HDR.



Asimismo, para las fotos selfie, el OPPO Find N2 incluye una cámara frontal de 32MP. Un dato a destacar, es que Hasselblad trabajó con OPPO para ajustar el rendimiento de las cámaras.





Rendimiento



En el aspecto de rendimiento, el Find N2 está potencializado con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, con almacenamiento de 256 y hasta 512 GB y 12 o 16 GB de RAM. En nuestro caso probamos la versión de 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM, con posibilidad de expandirla 4 GB más digitalmente. Igualmente, incluye el sistema operativo ColorOS 13 basado en Android 13.



En el uso del día a día, no tuvimos inconvenientes con problemas como pantallas congeladas, funcionamiento lento de las apps o similares. Lo que si destaca, es la forma en la que las apps se adaptan a la pantalla interna, ya que mientras en la externa el funcionamiento es como el de cualquier smartphone, la interna al tener un formato más cuadrado que rectangular, las apps no siempre se adecuan de la mejor forma, como WhatsApp, que se coloca en medio de la pantalla con barras grises a los lados.





Batería



En cuanto a la autonomía del dispositivo, el OPPO Find N2 integra una batería de 4,520 mAh con carga rápida SuperVOOC de 67W, lo que permite de acuerdo con OPPO, cargar la batería en solo 42 minutos.



