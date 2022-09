Probamos el nuevo Oppo Reno 7 5G

Oppo continúa lanzando nuevos dispositivos que buscan cubrir las necesidades de su público meta. Y en esta ocasión presentó su nuevo smartphone Oppo Reno 7 5G, el cual pertenece a la gama media alta.



En Tech Bit tuvimos la oportunidad de conocer a fondo este dispositivo, por lo que a continuación te daremos a conocer todas las características que encontrarás en el nuevo celular de la línea Reno.



Diseño y pantalla



El nuevo Oppo Reno 7 5G destaca principalmente por su ligereza y diseño. Este smartphone viene en dos presentaciones distintas. La primera es Azul Estrellado, la cual brinda la sensación de que algunas estrellas fugaces se están deslizando por la parte posterior del dispositivo.

Por otro lado, también está disponible en Negro Estrellado, el cual es un gradiente negriazul con pequeños destellos que parecen estrellas en un cielo nocturno. En ambos casos, Oppo utilizó tecnología Láser Direct Imaging (DLI) para que los dispositivos cambien de color con la luz directa.



Además, cuenta con un diseño curvado en 3D que le permite caber perfectamente en la palma de la mano y el grosor de este es de 7.81 mm. Asimismo, es bastante ligero pues tiene un peso aproximado de 173 gramos.



En cuanto a su pantalla, nos encontramos con una AMOLED de 6.4 píxeles y una relación de aspecto de 20:9. El dispositivo ofrece colores bastante vivos pues ofrece un brillo de hasta 800 nits en HDR, HDR10+. De igual forma, su respuesta es bastante fluida, pues cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz.



Y como plus, tiene certificación Eye Care Display de Samsung, el cual cuida los ojos del usuario que está usando el dispositivo para que no se vean afectados por la luz que emite la pantalla. También, está certificada por Netflix HD y Amazon Prime Video HD, gracias a que usa tecnología SDR y HDR para ampliar las gamas de colores del contenido multimedia que se está visualizando.



Cámaras



El Oppo Reno 7 5G cuenta con un set triple de cámaras en la parte trasera. Primero, nos encontramos con un sensor principal de 64 MP y una apertura de 1.7. También tenemos un gran angular de 8 MP con un apertura de 2.2 y un sensor macro de 4CM con una apertura de 2.4. Por su parte, la cámara frontal es de 32 MP.



En cuanto al video, está la opción de grabar videos en resolución 1080p a 30 o 60fps, lo cual nos brinda mucha estabilización al momento de grabar. Además, cuenta con resolución 4K.



Las cámaras del Oppo Reno 7 5G tienen algunas características significativas. Por ejemplo, el dispositivo nos permite activar la pantalla dividida para grabar desde ambos lados de la cámara al mismo tiempo. También, cuenta con Video Retrato con color IA para definir qué colores quieres que destaquen en tu video, poniendo en blanco y negro al resto.



De igual forma cuenta con el modo de Retoque de Retratos para la cámara frontal. Con él podrás ajustar los colores y enaltecer tus características físicas en las fotografías.



Potencia y rendimiento



Otra de las características que ha llamado la atención del Oppo Reno 7 5G es su rendimiento. En primera instancia nos encontramos con una batería de 4,500mAh con una carga de 65 W Supervooc.



Según la compañía, dichas características permiten que este celular brinde hasta dos horas de juego con una carga de cinco minutos y en 31 minutos puede llegar a cargar el 100% de la batería. Además, cuenta con el modo de Ahorro de energía inteligente, Modo superahorro y Modo súper noche, los cuales ayudan a que la autonomía del celular se mantenga por un largo tiempo.



En cuanto a la potencia, nos encontramos con un sistema operativo ColorOS 12 basado en Android 11. Su procesador es el MediaTek Dimensity 900 y una memoria RAM de 8 GB, ambas características brindan un rendimiento óptimo para realizar distintas actividades al mismo tiempo.



Entre otras características; cuenta con WiFi 6 y una velocidad máxima del reloj de la CPU de 2.4 GHz.



Precio y disponibilidad

El nuevo Oppo Reno 7 5G está disponible en tiendas físicas y en línea a un precio de 8,999.00 pesos.

