Dentro del mundo de TikTok podemos encontrar una amplia gama de contenido que abarca infinidad de temas, podemos asombrarnos con datos curiosos, enterarnos de teorías conspirativas, poner a prueba productos de novedad entre muchos temas más. Algo que es muy común son aquellos perfiles de usuarios que nos relatan su día a día, haciendo una especie de vlogs cortos que también resultan entretenidos y mucha gente sigue.

Este último siendo el contenido principal de lo que sube la usuaria de TikTok @salamiiqueen, quien actualmente se encuentra a punto de casarse y se volvió viral por grabar un TikTok donde aparentemente se encuentra saliendo de ver a su abogado junto con su prometido, a quien le hizo firmar un acuerdo prenupcial nada común.



Detalles del acuerdo prenupcial

En el video se puede ver a la mujer adentro de su camioneta muy contenta por lo que acaba de acontecer y gustosa hace énfasis en que acaba de alcanzar un nuevo nivel de locura, como ella misma lo dice, mientras sujeta el documento en la mano y cuenta que acaba de hacer firmar a su prometido ante un abogado un acuerdo prenupcial con una cláusula que especifica que si le es infiel a su próxima esposa tendrá que pagar a manera de penalización, las deudas que hayan adquirido como pareja.

“Acabo de alcanzar un nuevo nivel de locura; mi novio, bueno, mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notario que si me engaña, tiene que pagar mis cuentas. Lo hice realmente, tengo un documento legal. Si me engaña, está jodido. Soy tan inteligente o muy loca, no lo sé”

Hoy en día hacer acuerdos prenupciales es muy común, ya que se ha quitado el estigma de antes que los asociaba con la falta de confianza en la pareja o que aseguraba a la persona con más estabilidad financiera. Sin duda alguna lo que hizo esta Tiktoker acaba de abrir un nuevo camino para especificar en dichos acuerdos, temas asociados a esta época además de la infidelidad, como serían las interacciones en redes, el tiempo que pasan jugando videojuegos, por mencionar algunos temas que aquejan a las parejas jóvenes.

El video se ha vuelto tan viral que hasta el momento cuenta con 8.2 millones de vistas, 1.9 millones de likes, casi 90 mil compartidas y más 14 mil comentarios.

La reacción de los usuarios

Sin duda alguna, este acuerdo prenupcial es de lo más particular, por lo que los usuarios de TikTok armaron un debate ya que las opiniones se encuentran sumamente divididas, entre personas que alaban a la mujer, le agradecen la idea y hasta le piden que comparta el pdf del documento para replicarlo y otros la tacha de loca y exagerada.

"¿Nos puedes pasar el documento en PDF?"; "Es lo más listo que he escuchado en mi vida"; "Desbloqueaste un nuevo nivel de inteligencia"; "No tendré otra relación sin un documento así"; "Es una buena decisión de negocios"; "Si no están dispuestos a hacer esto, no los quiero"; "Mi tipo de acuerdo prenupcial, gracias por sentarme este precedente"; "Has desbloqueado una parte del cerebro a la que no mucha gente tiene acceso"; "Hermana, ¿dónde se ha ido la confianza en estos días? Parece que ahora solo tendrá miedo de engañar por culpa de este acuerdo prenupcial, en lugar de no engañar por amor a ti"; fueron algunos de los comentarios que recibió.

La TikToker afirmó que lo hizo porque tiene problemas de confianza, pues en varias ocasiones la han estafado. Cuando se trata de dinero, se asusta.

Leer también: Los mejores memes que dejó el regreso a clases

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters