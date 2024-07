"Mi villano favorito 4" ha llegado a las salas de cine. Esta serie de películas se han ganado la atención del público, no solo por su divertida trama sino que también por unos personajes muy peculiares.

"Los Minions" son un pequeños seres amarillos que acompañan a Gru en sus emocionantes aventuras. Sus graciosas torpezas han hecho que se vuelvan en los favoritos del público.

Por esta razón, es momento de hacer que tu celular esté al mood de "Mi villano favorito 4" y de "Los Minions".

En Tech Bit te decimos cómo activar el "modo Minion" en WhatsApp.

Imagen: Universal Pictures

Cómo activar el "modo Minion" en WhatsApp

WhatsApp no cuenta con una función que active el "modo Minion" pero existe un método para transformar la app y que estés acorde al estreno de la película.

Es importante saber que para lograrlo hay que usar una app de terceros. WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería.

Si aún así, deseas activar el "modo Minion", entonces sigue estos pasos:

Descargar en tu celular la app de Nova Launcher , así como tres imágenes de los Minions , las cuales puedes obtener de un banco de imágenes como Pinterest.

, así como tres imágenes de , las cuales puedes obtener de un banco de imágenes como Pinterest. Las imágenes deberán tener diferentes tamaños: una cuadrada, otra vertical y una horizontal. Cuando tengas estos elementos descargados en tu celular, tendrás que seguir los siguientes métodos.

Imagen: Universal | Pictures

Pasos para cambiar el ícono de WhatsApp

Para cambiar el ícono de WhatsApp tendrás que:

Ingresar a la app de Nova Launcher y buscar el ícono de WhatsApp.

buscar el ícono de Presiónalo hasta que aparezca un menú con varias opciones.

Selecciona “editar”, oprime nuevamente el logo y luego “fotos”.

Selecciona la imagen cuadrada de " Los Minions " que descargaste previamente. Ajusta su tamaño si así lo deseas.

" que descargaste previamente. Ajusta su tamaño si así lo deseas. Cuando hayas terminado solo presiona “listo”.

Verás cómo el tradicional icono de WhatsApp cambia ahora por la imagen de "Los Minions".

Imagen: Universal Pictures

Pasos para cambiar el fondo de pantalla de WhatsApp

Para cambiar el fondo de pantalla de las conversaciones de WhatsApp necesitarás abrir la app y seleccionar los tres puntos que están del lado superior derecho. Luego, da clic en “ajustes”, luego “chats” y, por último, “fondo de pantalla”.

Verás que te aparece la vista predeterminada, así que pulsa “cambiar” y luego “mis fotos”. Selecciona la imagen vertical de "Los Minions" que descargaste previamente.

Finalmente ajusta la imagen como quieres que se visualice y da clic en “establecer fondo de pantalla”.

Imagen: especial

Pasos para cambiar el teclado de WhatsApp

Finalmente, tendrás que cambiar el teclado de tu celular.

Este último paso es muy sencillo, lo único que debes hacer es ingresar a cualquier chat de la aplicación y dar clic en el espacio en blanco como si fueras a redactar un mensaje.

Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono del engranaje. Esta acción abrirá otra ventana, donde tendrás que elegir la opción de “Tema” y luego el botón azul en “Mis temas”.

Después, selecciona la imagen horizontal que descargaste de los "Minions". Puedes ajustarla tomando como referencia el tamaño predeterminado y al finalizar dar clic en el botón “siguiente”. Modifica el brillo y oprime “listo”.

