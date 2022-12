Olvida dos veces a su bebé en casa ajena, la critican en redes sociales

Quienes son madres saben lo difícil que es tener un bebé recién nacido en casa. La falta de sueño puede provocar estragos en cualquier persona. Sin embargo, lo de esta joven fue motivo de indignación en redes sociales. Es que llegó a olvidar a su bebe en casa ajena en más de dos oportunidades.

Lee también: Invita a 27 niños al cumpleaños de su hija y ninguno asistió

Fue el primo de la joven madre quien contó la particular historia en TikTok. Lo que jamás sospechó es que pronto se volvería en viral y que la mujer recibiría miles de críticas por su olvido. Con más de 22 millones de reproducciones el video sigue sumando comentarios mientras la fama de “mala madre” de su prima aumenta.



Los familiares estaban tentados de la risa. Foto: TikTok @karlasalinas5792

Desde TikTok explicó que su prima "prima ya se había despedido, se había subido al coche, y había olvidado a su hija". Sin embargo, pronto notó que algo le faltaba así que decidió entrar a la casa nuevamente. "Cuando volvió pensábamos que venía por su bebé, pero solo venía a por su pañalera", explicó divertido.

Lee también: Joven le escribe romántica carta a su novio, él le corrige la ortografía

Tras pedir la pañalera la madre vuelve a salir. Se despidió de todos una vez más sin recordar a su bebé. Todos la miraban atónita sin poder creer que seguía sin darse cuenta de la criatura que seguía en el cochecito adentro de de la casa. Ya a estas alturas todos los familiares estaban tentados de la risa. Nadie podía explicarle a la mujer el motivo de por qué se reían.



Lo que los usuarios de TikTok no sabían era que no se trataba de una reunión familiar sino del velorio de uno de sus parientes. Así que luego de criticar a la madre por el olvido, muchos optaron por darle el pésame y perdonarla por el error. "Me alegro de que el momento les hiciera reír", agregó un internauta que pronto comprendió que la mujer solo tenía muchas cosas en su cabeza.