Nvidia lanza GeForce Now, su servicio de videojuegos en la nube

#Gamers

Después de una larga fase beta, Nvidia presentó su servicio de juegos en la nube GeForce Now. A diferencia de Stadia de Google, GeForce Now no intenta crear una experiencia similar a una consola con su propia línea de juegos, en su lugar, Nvidia se conecta con su cuenta de Steam, Epic o Battle.net para que los jugadores puedan disfrutar de sus títulos favoritos que adquirieron en esas plataformas de terceros.

De esta forma, los jugadores pueden iniciar sesión en sus cuentas, descargar muchas de sus compras existentes casi instantáneamente en su escritorio en la nube, sincronizar sus juegos guardados antiguos y continuar donde lo dejaron en un par de minutos como máximo, sin necesidad de parches.

GeForce Now no es un servicio gratuito. Los jugadores rentan una PC para jugar en un centro de datos cerca de ellos. En ese momento, el servicio tiene un precio de 5 dólares por mes, lo cual permite acceder a la edición Founders, que brinda la posibilidad de jugar cuando quieras y durante el tiempo que quieras.

También puedes probar el servicio creando una cuenta gratuita. Si hay demasiadas personas conectadas al servicio, es posible que tengas que esperar para iniciar un juego. También está limitado a sesiones de una hora.

GeForce Now es compatible con videojuegos de PC, los cuales se reproducen a 60 FPS independientemente del equipo desde en el que se jueguen, sea un móvil, PC portátil sin tarjeta gráfica integrada o una tablet.

Cabe señalar que GeForce Now no está disponible en cualquier parte, ya que debes estar cerca de un centro de datos de la compañía para reducir la latencia. Actualmente, la compañía tiene nueve centros de datos en los Estados Unidos, cinco en Europa, uno en Corea y dos en Japón.

Nvidia está optimizando juegos para la plataforma de uno en uno. Por lo tanto, es posible que tengas un juego pero que no aparezca en la lista de juegos compatibles.