No mires así tu celular. ¿Qué es el cuello tecnológico?

Por años se han estudiado los efectos adversos del celular. Si bien se han descartado problemas debido a la radiación que emiten, ello no quiere decir que no generen problemas y el llamado cuello tecnológico es uno de los mejores ejemplos.

El smartphone es la pantalla que más vemos a lo largo del día. Todo el tiempo lo utilizamos para distintas tareas, desde entretenernos hasta trabajar y despertarnos al usarlo como alarma. El problema es que pocas veces somos conscientes del daño que estamos causando a nuestra postura y columna.

Comienza a cambiar tus hábitos, conoce de qué se trata el cuello tecnológico, por qué es un problema de salud mundial y cómo puedes disminuir el riesgo de padecerlo.

“Cuello tecnológico” un problema de salud mundial

Aunque los celulares son mayormente los culpables de padecer “cuello tecnológico” no son los únicos. Las tabletas y las consolas de videojuegos portátiles también son un riesgo, razón por la cual se debe tener especial cuidado con los niños.



Como señala el Hospital presbiteriano de Nueva York, todos los días estresamos nuestros músculos al usar nuestros teléfonos, tabletas y computadoras, lo que resulta en dolor, rigidez y molestias en el cuello y los hombros.

Si estás experimentando síntomas como dolores de cabeza, espasmos en el cuello, crujidos en las articulaciones de los hombros, entumecimiento, hormigueo o debilidad que desciende hasta los brazos, es probable que estés enfrentando este padecimiento y debes actuar de inmediato para no empeorar la situación.

¿Qué causa el “cuello tecnológico”?

Este padecimiento se presenta debido a que, cuando estamos trabajando en una computadora o mirando nuestros celulares, los músculos en la parte posterior del cuello tienen que contraerse para mantener la cabeza erguida. Cuanto más mires hacia abajo, más tendrás que trabajar los músculos para mantener la cabeza erguida.

Seguro muchas veces has escuchado la recomendación de sentarte erguido cuando trabajas en la computadora. No obstante, Daniel Riew, cirujano de columna cervical en el Hospital presbiteriano de Nueva York, advierte que cuando te sientas con la espalda recta, no solo pones mucha fuerza en los discos de la parte inferior de la espalda, sino que los músculos de la nuca tienen que contraerse para mantener la cabeza erguida. Por lo tanto, probablemente sufrirás dolor de espalda y cuello.

De acuerdo con el especialista, una mejor manera de sentarse es con la silla reclinada entre 25 y 30 grados con un buen soporte lumbar para evitar encorvarse. De esta manera los discos de la espalda, así como el cuello, están sujetos a fuerzas mucho menores y ya no tienen que contraerse para mantener la cabeza erguida.



¿Cuáles son los síntomas del cuello tecnológico y cómo prevenirlo?

Aceptémoslo, aunque hagamos un esfuerzo consciente sobre la manera en que nos colocamos para usar el celular o la computadora, la realidad es que la mayoría de las veces volvemos a la misma posición que nos daña, es por ello que hay que aprender a identificar los síntomas del cuello tecnológico.

El verdadero riesgo de esta situación es que, a largo plazo, los discos se desgastan más rápido, y pueden abultarse o incluso romperse. Si el disco roto pellizca un nervio, provocará un intenso dolor, debilidad o entumecimiento en el brazo, lo que puede terminar requiriendo tratamiento quirúrgico.



El médico asegura que dado el estilo de vida actual, es muy probable que todos los humanos presenten algún grado de cuello tecnológico entonces, ¿cómo se puede prevenir el daño? Estos son algunos consejos de Daniel Riew:

- Levantarse y moverse con una frecuencia de al menos cada 15 a 30 minutos, eso hará que la sangre circule y tu cuello estará en una posición diferente. Considera que permanecer sentado durante periodos prolongados es peligroso para el corazón y conduce a una vida útil más corta.

- Usa una silla que se recline, tenga un muy buen soporte lumbar y te permita recostarte tanto como sea práctico mientras trabajas. Eso quitará la presión de los músculos del cuello para que no se tensen.

- Si tienes los síntomas de cuello tecnológico, acude a un médico de medicina física y rehabilitación que atienden problemas óseos y articulares de forma no quirúrgica.

- Como prevención, realiza algún tipo de ejercicio aeróbico con regularidad como máquinas elípticas, bicicletas estacionarias, trotar, nadar o caminar a paso ligero. De esta manera estarás enviando sangre oxigenada a los músculos cansados y eliminarás los químicos que causan inflamación y dolor.

