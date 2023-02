Netflix, HBO, Prime: cuánto cuestan estos servicios en 2023

En los últimos años las plataformas de streaming desbancaron a la televisión de paga, ya que cada opción ofrece contenido exclusivo y diferentes precios.

Si bien actualmente Netflix es considerada como la plataforma con más suscriptores en México, además de ser la primera en lanzar este modelo de negocio en el 2011, hoy por hoy se encuentra compitiendo por mantener su corona contra alternativas como HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, entre otras.

Cada plataforma cuenta con planes y precios que suelen presentar un incremento cada año, lo que, sin darte cuenta, puede estar afectando de manera importante tu cartera. Por eso aquí te contamos todo lo que necesitas saber de los servicios de streaming para que este 2023 tomes mejores decisiones.



Imagen: Pexels

Netflix es considerado el rey del streaming, ofrece una gran variedad de series, películas y documentales premiados, además de que en casi cualquier pantalla se puede usar.

La plataforma cuenta con tres planes para sus usuarios: el básico con anuncios, el estándar y el premiun; cada uno te permite ver todo lo que quieras y te brinda recomendaciones. Además, es posible cambiar de plan o cancelar la cuenta cuando quieras.

Los precios son los siguientes:

- El plan “Básico con anuncios” tiene un precio mensual de 99 pesos, te permite ver Netflix en un dispositivo y ofrece una resolución de 720p.

- El plan “Estándar” cuesta 219 pesos, te permite realizar descargas del contenido, cuenta con una resolución de 1080p, es decir que su calidad de video es mejor y te permite usar tu cuenta en dos dispositivos.

- Por último, el plan “Premium” tiene un precio de 299 pesos, brinda una resolución de 4K+HDR, la mejor calidad de video, te permite realizar descargas del contenido y puede usarse hasta en cuatro dispositivos.

En la plataforma de streaming HBO Max podrás encontrar opciones de series como “The Last of Us”, “Friends”, “The Office”, “Game of Thrones” y más.

Actualmente solo cuenta con dos planes, el estándar y el móvil, estos son sus costos:

- Plan “Estándar” incluye contenido en alta definición y 4K, te permite tener hasta 5 perfiles, descargar contenido y solo se puede usar en 3 dispositivos a la vez. Ofrece tres modalidades de pago: por un mes 149 pesos; por tres meses 399 pesos; y 12 meses por 1249 pesos.

- Plan “Móvil” permite descargar contenido, solo se puede usar en un dispositivo, incluyendo smartphone o tableta, y cuenta con una definición estándar. Al igual que en el caso anterior, ofrece tres modalidades de pago. Un mes por 99 pesos; tres meses por 269 pesos; y 12 meses por 829 pesos.



El servicio de Amazon Prime Video, además del streaming, te ofrece envíos gratuitos de Amazon México y otras ventajas de la compañía.

En este caso puedes acceder a una prueba de 30 días gratis para disfrutar de contenido como el universo de “El Señor de los Anillos” y “The Boys”.

Cuenta con dos tipos de paquetes en México: el mensual por 99 pesos al mes y el anual por 899 pesos. Se puede usar hasta en tres dispositivos al mismo tiempo, además permite el ahorro de datos mientras realizas descargas del contenido de la plataforma y ves videos.



