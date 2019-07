Netflix Hangouts: la extensión para ver Netflix en el trabajo

La efervescencia por deleitar la pupila con series, películas e infinidad de programas por medio de servicios streaming, en particular Netflix, ha hecho que diversos portales ayuden a sus seguidores a disfrutar de su programación desde el trabajo.



Si en tu área laboral cuentas con restricciones de conexión para estos servicios, existe una solución: Netflix Hangouts, una nueva extensión de Chrome que intenta hacer que sea más fácil conectarte a Netflix mientras “trabajas”.

Solo debes ingresar al programa que deseas y presionar el icono de la extensión en el menú de Chrome para que aparezca una videoconferencia falsa con cuatro personas. Tu programa favorito aparecerá en la parte inferior derecha de la ventana, mientras chateas con tres amigos falsos.

Para hacer más creíble la falsa videollamada, ésta incluye una grabación real de cuatro personas teniendo una reunión a través de Hangouts. Todos miran a la webcam en actitud profesional. Asdí, mientras parece que están en una reunión productiva, Netflix se visualiza en una cuarta ventana. El único fallo con esta extensión, es que tú no eres ninguno de los participantes, así que si tu jefe no es observador, no habrá problema.

De acuerdo con The Verge, la extensión fue creada por Mschf Internet Studios, el mismo estudio que creó otros proyectos como el canal de YouTube del hombre que come cosas sin decir nada o el canal de Slack que regalaba 1000 dólares al día por adivinar una palabra al azar.