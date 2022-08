Mujer vende garnachas dentro de un gym y se vuelve viral

Realizar alguna actividad física es importante para mantenerse sano y evitar el sedentarismo. Opciones hay varias, realizar paseos en bicicleta o a pie, correr, practicar algún deporte o asistir a centros deportivos como los gimnasios.



Esta última opción suele formar parte de los deseos de año nuevo de muchos que buscan con el nuevo ciclo, cumplir su objetivo conseguir un cuerpo tonificado, o una buena condición física.



Sin embargo, a veces se pueden encontrar algunos obstáculos para alcanzar dicho objetivo, desde no tener la motivación indicada, hasta que la vida de cierta forma te diga que no estás en el lugar correcto.

Mujer vende ‘garnachas’ dentro de un gimnasio; se vuelve viral



Al respecto, recientemente se volvió viral una mujer y no por la forma en que realiza alguna actividad física, sino por colocar un puesto de sopes y garnachas dentro de un gimnasio, una imagen bastante incongruente.



En un video del usuario Juan Calderón (@juancaleron265) se puede ver el interior de un gimnasio, donde pueden apreciarse a varias personas realizando sus rutinas de ejercicio en los aparatos o con pesas y mancuernas.



Todo en el clip parece normal, hasta el momento en que aparece a cuadro, una señora preparando antojitos mexicanos, como sopes o tostadas, en un tradicional comal.



Junto con la mujer, es posible ver además una mesa con varios recipientes en los posiblemente cuente con algunos guisados.



El video que ya es viral en TikTok, cuenta hasta el momento con más de 800 mil “Me Gusta”, más de 10 mil comentarios, más de 86 mil compartidas y 9.5 millones de reproducciones.



Tiktokers bromean con puesto de garnachas en el gym



Ante lo insólito del video, muchos tikokers tomaron con humor la precencia deun puesto de antojitos mexicanos dentro de un gimnasio.



“Excelente servicio, gym y comidita para recuperar fuerzas al salir, así si me animo”; “ahí también se entrena la fuerza de voluntad”; “Uno necesita energía”; “¡Qué elegancia la de Francia!”; “Por si se me baja la presión”; "En el mío no hay servicio vip"; “Decía mi mamá que esté cerca de mis amigos, pero aún más cerca de mis enemigos”; “Mi México surrealista”; fueron algunos comentarios en el video.



Cabe señalar que después de que se volviera viral el contenido, @juancaleron265 desactivó los comentarios.

