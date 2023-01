Mujer se vuelve viral por sus consejos para ahorrar dinero en viajes

Una mujer argentina se volvió viral en la plataforma china de videos al compartir algunos consejos para viajar y disfrutar vacaciones pagando menos. La joven es empleada doméstica y tiene la costumbre de viajar entre dos y tres veces por año a un destino nuevo en su país natal.

Más de 38 mil seguidores son los que tiene Yanina en TikTok y desde allí ha compartido algunos consejos para viajar a menor costo y ha compartido cómo procede para planificar sus destinos y todo lo que concierne al proceso. Además, la trabajadora suele dar tips acerca de su rubro de trabajo.

A través de la red social de los videos, la mujer comparte que viaja y se puede comprar ropa a un costo más accesible. Uno de los aspectos que destacó de su método es que se propone “sacar (un pasaje) entre nueve meses y un año antes”. Por ejemplo, la mujer cuenta que ya tiene su descanso de invierno arreglado, para visitar Ushuaia. “Y lo hice 300 días antes”, relata.



El método de la mujer argentina para viajar y ahorrar dinero

Alfaro mencionó: “Lo saco en cuotas, que tienen interés. Estos pasajes me salieron $32 mil pesos, en 12 cuotas se agregaron $10 mil más de interés. Si lo dividimos en 12 es nada, alrededor de $800 mensuales, una docena de facturas (panificados típicos del país). Es como comprar una docena de facturas por mes”.



Al ser consultada acerca de si hace todo de manera particular o contrata servicios de agencias de viaje, la tiktoker comentó: “No reservo por agencias ni armo paquetes, los hoteles suelo reservarlos por sitios que tengan cuotas”. Respecto de planificar con un año de anticipación sus vacaciones, Yanina aseguró: “En noviembre ya se saben todos los feriados que va a haber el año siguiente”.



Yanina planifica sus viajes para poder ahorrar. Fuente: Facebook /yaninaveronica.alfaro

En cuanto a la frecuencia con que se toma vacaciones, le consultaron cómo hacía para poder parar cuando ella quisiera. Su respuesta fue: “Cuando son pagas suelen darlas a su conveniencia, pero como no es mi caso, me las tomo cuando quiero. Quizá me tome una en febrero, otra confirmada en junio y otra en octubre”.