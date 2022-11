Mujer relata la muerte de su esposo de manera impensada en TikTok

Una usuaria de TikTok decidió convertir y transformar el challenge de TikTok “Made You Look” (basado en una canción de Meghan Trainor) y varios usuarios de la aplicación la criticaron.

¿Qué sucedió?

El challenge “Made You Look” se basa en realizar un baile siguiendo la canción homónima de Meghan Trainor, sin embargo una usuaria de TikTok decidió bailar la canción y contar cómo falleció su esposo.

Este video fue mal recibido por varios usuarios de TikTok, ya que los mismos aseguran que la mujer se está burlando de lo que le sucedió a su marido.

"Hace ocho años un hombre mató a mi marido de un disparo", comienza el texto que se lee en TikTok. "Yo estaba 3 días de posparto", continúa. Sin dudas la mujer está contando una dramática situación que para nada pega la música.



Foto: Tik Tok. Fuente: Pexels

"Once meses más tarde fue sentenciado por asesinato. Ese día di un discurso y le conté al asesino nuestra historia de amor. También le dije que si alguna empezaba a sentir lástima por sí mismo, que recordase mi cara. Al año y medio decidí que no iba a dejar que el dolor me hundiera y me convirtiera en una cáscara de la persona que solía ser", continúa la usuaria de TikTok.

Incluso el usuario de TikTok de esta mujer es sorprendente, ya que se hace llamar @thesingingwidow, es decir, “La viuda cantante”. La joven colocó como privada su cuenta de TikTok y no se puede ver el video, pero varios usuarios rescataron el mismo y lo compartieron en las redes.



Una joven contó que su esposo falleció mientras filma un video bailando pic.twitter.com/NeLGdVI4fi — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 27, 2022

El video finaliza con ella diciendo que fue "uno de los momentos de los que más orgullosa" está en su vida. Además, como si todo esto fuera poco, la joven invita a todos los usuarios de Tik Tok a que la sigan en Instagram para conocer la historia completa.