Microsoft planea añadir publicidad en juegos de Xbox

Microsoft está creando un programa publicitario que permitirá a las marcas anunciarse en juegos gratuitos de Xbox, de acuerdo con un informe del portal especializado Business Insider.



Anuncios como en la vida real, en vallas publicitarias



Fuentes familiarizadas con el tema, señalaron al sitio web que una de las formas en que los anuncios pueden aparecer en estos juegos podría ser como vallas publicitarias digitales en los juegos de carreras de autos.

No se sabe de inmediato de qué otra manera Microsoft planea ofrecer anuncios en juegos gratuitos.



“Siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia de los jugadores y desarrolladores, pero no tenemos nada más que compartir”, dijo un portavoz de Microsoft a Business Insider.



Anuncios en juegos, podría ser molesto para gamers



Asimismo, el sitio de noticias señaló que Microsoft es consciente de que insertar anuncios en los juegos podría ser molesto para los usuarios, por lo que está adoptando un enfoque cauteloso con la idea y planea crear un mercado privado donde solo las marcas seleccionadas podrían comprar espacio publicitario y mostrar anuncios, en formas que no interrumpan el juego.



Red publicitaria de Xbox



Las fuentes señalan que Microsoft no planea tomar una parte de los ingresos publicitarios y, en cambio, se centra en construir la red publicitaria de Xbox.



Según los informes, la compañía tiene la intención de permitir que el desarrollador de juegos y la compañía de tecnología publicitaria compartan los ingresos de los anuncios.



Una de las fuentes especuló que la razón por la que Microsoft no está interesado en tomar una parte de los ingresos por publicidad es porque quiere dar a los desarrolladores de juegos gratuitos más oportunidades para ganar dinero.



También se dice que la compañía está trabajando para asegurar los datos de sus clientes para evitar que otras compañías los usen. Según se informa, Microsoft no tiene planes inmediatos para permitir que los anunciantes usen los datos que recopila de las búsquedas en Bing y otras fuentes para anuncios dirigidos en Xbox.



Publicidad en juegos podría llegar en tercer trimestre



No se sabe de inmediato si Microsoft ya ha presentado el programa a los anunciantes, pero Insider informó que el programa se lanzará en el tercer trimestre de este año.



El nuevo programa podría permitir a los desarrolladores ganar dinero con juegos gratuitos sin tener que depender del contenido pago del juego, como máscaras de personajes o pases.



El programa también podría servir como una forma para que las marcas lleguen a los consumidores más jóvenes a los que puede haber sido difícil dirigirse en otros lugares.

