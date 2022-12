Meta cierra su división Meta Connectivity

Meta está cerrando su brazo de Conectividad casi 10 años después de lanzar la iniciativa, según un informe de Light Reading.



La compañía confirmó tanto a Light Reading como a Fierce Wireless que, en cambio, dividirá la división entre sus equipos de Infraestructura y Productos centrales, según señaló el portal especializado The verge.



Meta Connectivity



Meta Connectivity (anteriormente Facebook Connectivity) se lanzó en 2013 con el objetivo de conectar a más personas para que pudieran usar las redes sociales de la empresa.

A través de la iniciativa, la compañía desarrolló y luego cerró un proyecto que involucraba drones autónomos de alto vuelo que transmitían Internet a partes desatendidas del mundo.

También trabajó en la creación de un sistema de Internet similar a Starlink utilizando satélites de órbita terrestre baja, pero el personal que lo desarrolló fue contratado por Amazon el año pasado.



Cierre de Meta Connectivity, parte de los despidos en Meta

No está claro cuándo exactamente Meta cerró su brazo de Conectividad, pero su desaparición se produce como parte de los despidos y la reorganización del mes pasado que eliminaron alrededor de 11,000 puestos de trabajo en la empresa.



Meta continúa gastando mucho en la oferta del CEO Mark Zuckerberg para construir el metaverso, y la compañía espera que esta tendencia a perder dinero continúe en 2023.



Además de proyectos ambiciosos que involucran drones, satélites y un helicóptero con acceso a Internet, Meta Connectivity también ofreció Internet gratis en países en desarrollo, lo que permitió a los usuarios acceder solo a Facebook y algunos otros sitios web.



Sin embargo, un informe de The Wall Street Journal a principios de este año encontró que algunos usuarios, sin saberlo, estaban siendo cobrados por sus proveedores de telefonía móvil debido a un problema con el software de Facebook.



En octubre de 2021, Meta dijo que su servicio de internet brindaba conectividad a más de 300 millones de usuarios.



Como señaló Light Reading, el cierre de Meta Connectivity no debería afectar la participación de la empresa en el Proyecto de infraestructura de telecomunicaciones (TIP), que Meta ayudó a fundar en 2016.



El TIP es un grupo de empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios y partes interesadas en conectividad que ayuda a promover el desarrollo de nueva infraestructura de telecomunicaciones. Dan Rabinovitsj, el ex director de Meta Connectivity, todavía está en la empresa, aunque no está claro si se mudará a otro departamento.

