Luisito Comunica y su video más caro con cámara de 1 millón de pesos

Luisito Comunica siempre da de qué hablar. Si no es visitando países del otro lado del mundo o probando comida extravagante, lo hace con contenido que le podría interesar a los amantes de la tecnología y a otros millones de ojos curiosos. Como ejemplo, su video más caro, y no por la producción, sino por haber utilizado una cámara con un valor que supera el millón de pesos.



En uno de sus últimos videos, el Rey Palomo se colocó la bata de científico y experimentó con la cámara lenta. Pero no grabó con cualquier cámara, sino con una Phantom Flex 4K, dedicada 100% al “slow motion”.





Foto: Youtube/Luisito Comunica

La cámara lenta como nunca antes la vimos en YouTube México

No hay nada que los usuarios de internet no sepan acerca de Luisito Comunica. Con más de 38 millones de suscriptores en YouTube, es uno de los influencers mexicanos más famosos del planeta y, como tal, su contenido no es para nada común:



Si hablamos de tecnología, “el Pillo” ha tenido videos bastante interesantes, como la reseña de los lentes inteligentes “Ray-Ban Stories” o su visita al aeropuerto Incheon, en Corea del Sur, uno de los más modernos del mundo. Ahora, Luisito decidió grabar 7 escenas en cámara ultra lenta, ni más ni menos que con un equipo profesional de 70 mil dólares, algo así como 1 millón 372 mil pesos mexicanos (sin contar trípodes, pantallas o camarógrafos) hablamos de la Phantom Flex 4K.



Según el influencer, esta bestia cinematográfica es capaz de capturar de 2 mil a 4 mil cuadros por segundo (una videocámara estándar graba en promedio 30), lo que le permite capturar escenas en “slow motion” de la forma más nítida posible.

Luisito experimenta el slow motion con 7 increíbles escenas

En el video se puede ver que se tomaron diversas escenas como soplar burbujas, aventar una copa de vino al aire, tirar una taza de café, agitar un refresco y tirarse agua en la cara, todo en cámara lenta. Pero sin duda, el globo con agua y la botella de champaña abierta fueron las escenas que más sorprendieron a los usuarios de internet.





Foto: Youtube/Luisito Comunica



Leer también: FTC: se han perdido 1,000 mdd en cripto estafas desde 2021.

La Phantom Flex 4K, una cámara de alta velocidad dirigida al slow motion

Para lograr las escenas que Luisito compartió en internet no basta con una cámara de celular, ni siquiera con una profesional, se necesita una cámara cinematográfica especializada en capturar tomas lentas, como la que él usó para su video.



La responsable de la Phantom Flex 4K es Vision Research, una compañía que fabrica cámaras digitales para el cine desde 2007. Como ya lo mencionamos, este modelo cuesta 70 mil dólares. Por su alto precio, la mayoría de las productoras de cine las rentan (como probablemente Luisito lo hizo).



La Phantom Flex 4K tiene una memoria de 64 o 128 gigas dependiendo del modelo, lo cual es útil ya que cada segundo de cámara lenta en promedio ocupa 15 gigas de memoria dado que se trata de imágenes de muy alta calidad.



Sí, esta cámara está dentro del olimpo del slow motion, pero no es tan rápida como Luisillo el Pillo dice. Según Vision Research, en 4K puede grabar hasta 1,000 cuadros por segundo y 1,977 cuadros a 2K, cifras muy alejadas de los 4 mil cuadros que presumió en su video.

Video: Youtube/ Luisito Comunica



También hay que decir que este modelo no es ni de cerca la cámara digital para slow motion más cara, ese honor lo tiene la Phantom v2640 ONYX, que en su versión más equipada llega a costar 175 mil dólares, o 3 millones 344 mil pesos mexicanos, llegando a capturar hasta 11 mil 750 cuadros por segundo en calidad HD.

¿Cómo funciona la cámara lenta?

El efecto de cámara lenta (o en inglés “slow motion”) se logra grabando con un alto número de cuadros por segundo, para que al momento de reproducirse, se de la impresión de lentitud. Es un recurso visual que ha ido cobrando relevancia y uso más allá de las producciones cinematográficas, llegando a utilizarse hasta en redes sociales, como lo hizo Luisito, para el placer visual de todos los internautas.



Leer también: Así se hace un currículum perfecto para LinkedIn según Harvard.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.