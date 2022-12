Luisito Comunica desafía leyes extremistas de Qatar y esto pasó

Al día de hoy, entre la comunidad latina de YouTube, uno de los mayores referentes es Luisito Comunica, pues con más de 39 millones de suscriptores se dedica a subir contenido variado de sus viajes que realiza a través del mundo. En esta ocasión, como parte de su aventura mundialista en tierras qatarís, el youtuber puso a prueba algunas leyes extremistas y estos fueron los resultados.

El influencer, quien ya tiene una gran cantidad de países visitados en su historial, no solo muestra en sus videos la parte atractiva y turística de los destinos que conoce, sino que también menciona los puntos negativos de su estadía, tratando de ser lo más imparcial posible.

A razón de la celebración de la más reciente edición del Mundial de futbol, el “pillo” no perdió la oportunidad de asistir a la justa. Su objetivo fue conocer y mostrar las calles, así como los rincones del país asiático que está en boca de todos: Qatar.

No obstante, antes de mostrar los atractivos que ofrece este exótico país, muy diferente en cuanto a rasgos culturales, Luisito decidió sacar a la luz la veracidad de las leyes y normas que deben seguir los ciudadanos y, sobre todo, los turistas que se dieron cita para asistir a los partidos que se realizarán en territorio qatarí.

Lo que la famosa celebridad de internet quiso hacer con la realización de su más reciente video, fue mostrar a sus seguidores qué tanto se llegan a cumplir las estrictas normas de convivencia que se han difundido, envueltas incluso en polémica por lo restrictivas y extremistas que podrían sonar.



Imagen: Instagram (@luisitocomunica)

Pros y contras de Qatar, según Luisito Comunica

Recorriendo las calles de la nación con enormes rascacielos y un gran desierto, Luisito Comunica puso a consideración en primer lugar los puntos negativos del lugar, introduciendo el tema de los trabajadores e inmigrantes que perdieron la vida en la construcción de la infraestructura de los estadios y lugares de hospedaje que la comitiva qatarí mandó a realizar por la justa mundialista.

En esa parte del video el youtuber hizo énfasis en la supuesta restricción de los derechos humanos que afecta principalmente a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBT pues, desde su perspectiva, considera que se han exagerado e incluso malinterpretado algunas reglas presentes en el país.

Como cada nación, Qatar tiene sus propias creencias y reglas a seguir para una convivencia sana entre todos los residentes y visitantes. Incluso, el youtuber celebró el cambio y la apertura a la diversidad de naciones en un evento tan especial como lo es el desarrollo del mundial, pues para poner un ejemplo, Luisito comentó que 2022 es el primer año en el que personas de Israel pueden viajar a medio oriente, aunque con ciertas restricciones políticas.



Instagram (@luisitocomunica)

Luisito Comunica cazador de mitos

La primera medida que el famoso youtuber se encargó de desmentir fue la que supuestamente decía que no se podía fumar libremente en la calle, llegando a ser incluso razón de encarcelamiento. Luisito fue sincero y dijo que no era un consumidor frecuente de tabaco, con problemas aspiró, pero se atrevió a encender el cigarro, demostrando que no existe ninguna acción represiva por hacer esa actividad.

Acerca de grabar en las calles, el youtuber aclaró que en parte esta medida es real, aunque no es tan restrictiva como la pintan, pues, aunque algunos policías son rígidos en esta cuestión, mostrando en alguna parte del video como un oficial le exigió borrar el contenido, otros son más permisivos y no piden guardar la cámara.

Por otra parte, la idea de que está prohibido hablar con las mujeres en Qatar es totalmente falsa, pues el influencer muestra un clip donde una joven le da indicaciones para llegar a un lugar.

Después aclaró que es posible entrar a las Mezquitas qatarís siendo turista, siguiendo las mismas reglas que cualquier visitante, como realizar un lavado de cara y brazos, entrar descalzo y cubierto de ropa en la mayor parte del cuerpo. Y aunque no se puede entrar a estos lugares con accesorios que hagan alusión a otras religiones que no sea el Islam, sí se puede caminar entre las calles con dichas prendas puestas.

Finalmente, aunque en comparación a otros países mundialistas, en Qatar está más controlada la venta de alcohol, existen varios puntos como bares o centros nocturnos donde se puede adquirir este tipo de bebidas, aunque con un precio más elevado de lo habitual.

