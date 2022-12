Los videos más vistos de TikTok este 2022

En celebración del año que termina, TikTok reveló recientemente el Año en TikTok 2022, el reporte en el que se enumeran las tendencias, los creadores y los momentos que destacaron dentro de la plataforma este 2022 en México y en el resto del mundo.



Descubre lo más popular del año con #ElAñoEnTikTok 2022



Este año, TikTok tuvo dentro de su contenido algunos hacks para hacer la vida más fácil; se mostraron nuevas recetas que se convirtieron en aventuras culinarias; donde se viajó a diversos puntos del planeta ya sea de forma física o a través de libros y donde se entonaron una y otra vez esas canciones que se volvieron tendencia.

En México, destacaron los videos musicalizados al ritmo de Bad Bunny; se probaron una buena cantidad de hacks y productos del mundo del internet; se hicieron populares los videos para cocinar de forma más saludable y destacaron los clips para crear los mejores peinados en segundos.



"Nos sentimos honrados de celebrar nuestra comunidad global que dio forma a las tendencias de este año, compartió nuevas ideas, aprendió de los demás y convirtió sus pasiones en carreras y medios de vida a lo largo de 2022", afirmó Vanessa Pappas, directora de Operaciones de TikTok.



"Ha sido realmente inspirador ver a más de mil millones de personas de todo el mundo, de diferentes orígenes y perspectivas, reunirse para experimentar la alegría, la conexión y el sentido de pertenencia en TikTok, un lugar único donde prospera la creatividad."



A continuación, te presentamos lo más destacado de TikTok tanto en México como en el mundo en este 2022.



Videos populares de 2022



En 2022, los contenidos en tendencia en TikTok alcanzaron los feeds #ParaTi de todo el mundo, con mascotas, vlogs diarios y momentos divertidos que trascendieron culturas y fronteras.



Desde el inflable de unicornio más grande del mundo, hasta la forma en que varios usuarios esperaron horas por la escena post-créditos de sus películas de superhéroes favoritas.



México



@santiagoperales_ - Todo por la escena post-créditos

@marifereyesc_ - Mi papá y mis hermanos al verme vestida de novia

@starprimavera - Un café frío al instante

@fer_yesh - El padre futbolero y fanático de Dua Lipa

@omahi.tiktok - El inflable de unicornio más grande del mundo que se marchó

Alrededor del mundo



@ox_zung - ¡Mamáaaa! El experto de stich nos compartió trucos que nos robaron el aliento.

@rosalia - Rosalía nos mostró el trend bizcochito

@lav_sings - Nos cautivó con sus habilidades vocales en el #DesiTok.

@robertirwin - El conservacionista que, al igual que su padre, nos motiva a preservar a la fauna del mundo.

@thammachad - ¡El icónico creador tailandés, Thammachad, recibe un premio en todo su esplendor!

Aprende En TikTok

Lecciones y life hacks presentados por TikTok

México



@naileaarellano0 - Peinado increíble en segundos

@manuelavasquez1 - El automóvil del futuro

@losdenam - Delicioso chicharrón sin una gota de aceite

@ana.nlau - El delineado más mexicano del internet

@pongamoslo_a_prueba - ¡Lápiz infinito!



Alrededor del mundo



@efritaasmr - ¿Alguien quiere un hotdog de maíz?

@oursignedworld - Una hija que aprende a llamar la atención de un padre sordo nos reconforta el corazón.

@shinanova – Aprende a comunicarse a través de las expresiones faciales Inuit con Shina y su madre Kayula.

@satisfcapybaraying_pottery – Aprende de carpintería y cómo hacer una taza de cerámica.

@mirendarosenberg – ¡Lady Tallow es la responsable del #TallowTok!



La Playlist

La banda sonora del 2022



En 2022, los temas populares en TikTok provinieron de artistas de todo tipo –desde los ya establecidos hasta los nuevos talentos–, abarcando un amplio rango de géneros tan diversos como la propia comunidad.



Sin embargo, hubo un género que acaparó el Top 5 de la música más escuchada del año.



Aquí las canciones más populares del año en TikTok:



México



"Efecto" – Bad Bunny

"Me porto bonito" – Bad Bunny & Chencho Corleone

"Una noche en Medellín" – Cris Mj

"Ultra Solo" – Polimá Westcoast & Pailita

"Mujeriego" – Ryan Castro





Alrededor del mundo



"Ginseng Strip 2002" - Yung Lean

"Sunroof" - Nicky Youre & dazy

"Wait a Minute" - WILLOW

"Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral" - WZ Beat

"Cool for the Summer" - Demi Lovato

"Jiggle Jiggle" - Duke & Jones & Louis Theroux

"Me Porto Bonito" - Bad Bunny & Chencho Corleone

"About Damn Time" - Lizzo

"L$d" - Luclover

"Una Noche En Medellín" - Cris Mj

Las estrellas de hoy

Los creadores, las celebridades y los artistas más innovadores del 2022

México



@andresgjohnson - Los mejores consejos de vida

@jlynsky23 - La mirada más irresistible de TikTok

@cainguzman - El grupo de amigos más cool

@tammy.parra - Los outfits más irresistibles

@marianacantu_: Amor en formato vertical



Alrededor del mundo



@badbunny - Benito sabe cómo subir la temperatura del mundo con su éxito arrasador

@luvadepedreiro - Nadie como Luva para celebrar que ha anotado un gol.

@bayashi.tiktok - La combinación única de un delicioso roast beef y ASMR

@dylanmulvaney - Celebrando los primeros 100 días de niñez de Dylan.

@astrosamantha - La astronauta de la Agencia Espacial Europea que nos llevó a todos al espacio.



Sólo en TikTok



Tendencias impulsadas por efectos creativos, sonidos y otras herramientas de TikTok



México

@fquin09 - Una inolvidable fiesta de colores

@arayfer_ha - Behind the scenes de las mejores transiciones de TikTok

@alitajugosita - La quinceañera más popular de internet

@soylamorena - A la morena nadie la puede engañar

@alexxis_leon - El amor es una obra de arte... Literalmente



Alrededor del mundo



It’s Corn!

Jiggle Jiggle

Renaissance Eyes 4

Horace

Waves



Los Hitmakers del 2022

México



Kimberly Loaiza

Mont Pantoja

JD Pantoja

Kenia Os

Danna Paola



Videos foodies favoritos de la comunidad



¿Quién no ama la comida? Este año, los amantes de la comida de todo el mundo siguieron encontrando un hogar en TikTok, compartiendo sus consejos de cocina favoritos, sus aventuras culinarias y sus antojos de todo el día.



En 2022, TikTok siguió reuniendo a personas de todo el mundo con intereses y curiosidades comunes. Aquí están los videos populares de #FoodTok y las tendencias foodie favoritas de las que todos no nos cansamos este año.



México



@robegrill - ¿Quesadillas Y Rosalía? ¡Sí, por favor!

@decorandopasteles - ¡Pastel VIP de Bad Bunny!

@almatacos - Los huevos al albañil más antojables del internet

@chefenproceso - ft _paolaraviadu_ y ravioles al pesto, ¡para chuparse los dedos!

@alacocinaconjacobina - Ahora sabemos por qué las tablas de cocina son de colores. ¡Corre por papel y lápiz!



