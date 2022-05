Los NFT llegarán a Instagram esta semana

Como se prometió, los NFT llegarán a Instagram de manera inminente. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que la aplicación comenzará esta semana a probar una forma para que los usuarios muestren tokens no fungibles en sus perfiles.



"Estamos comenzando a construir es especio necesario para los NFT, no solo en nuestro trabajo de metaverso y Reality Labs, sino también en toda nuestra familia de aplicaciones".

Zuckerberg dijo además en una publicación en Facebook: "Estamos comenzando a probar coleccionables digitales en Instagram para que los creadores y coleccionistas puedan mostrar sus NFT".



Mark Zuckerberg just announced that we’re testing digital collectibles for creators and collectors to showcase NFTs on Instagram. NFTs allow creators to take control over their work, fanbase and income. Oh and they shimmer https://t.co/gwCW0CiR3M pic.twitter.com/wraSdWvgLf



Una característica similar llegará a Facebook en un futuro cercano, y Meta está considerando habilitar NFT en sus otras aplicaciones, como Messenger y WhatsApp.



También se está trabajando en una forma para que las personas muestren NFT 3D en las Historias de Instagram utilizando la realidad aumentada.



Zuckerberg dijo que esta función se basaría en Spark AR y permitiría a los usuarios "colocar arte digital en espacios físicos".



Los rumores se arremolinaron durante el fin de semana sugiriendo que Instagram comenzaría a probar tokens no fungibles en la aplicación esta semana.



El portal especializado CoinDesk informó que Meta permitiría integraciones con NFT de las cadenas de bloques Ethereum, Polygon, Solana y Flow. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, arrojó más luz sobre cómo funcionarán las integraciones de NFT.



Los usuarios podrán compartir NFT que hayan creado o comprado en su feed, Historias y mensajes. Para empezar, un número limitado de personas en los Estados Unidos tendrá acceso a estas funciones.



Mosseri también notó la desconexión entre la naturaleza descentralizada de la tecnología Web3 como NFT y blockchain y el hecho de que Instagram es una plataforma centralizada.

"Una de las razones por las que comenzamos poco a poco es que queremos asegurarnos de que podamos aprender de la comunidad", agregó.



"Queremos asegurarnos de que podamos descubrir cómo adoptar esos principios de confianza distribuida y poder distribuido, a pesar de que somos una plataforma centralizada".



NFTs on Instagram

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022