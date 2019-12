Los mejores regalos tecno de Navidad de último minuto

La Navidad ya está aquí y con ella el tiempo de visitar a familiares y amigos para convivir y pasar un momento agradable en su compañía. Si por alguna razón olvidaste comprar algun presente para la cena de Navidad o para alguna persona especial, no te preocupes, ya que lo único que necesitas es una conexión a Internet para no llegar al evento con las manos vacías.



Música online

Puede que conozcas a una persona que escucha música a “la manera clásica” es decir, con LPs, CDs y cassettes y dispositivos similares así. Navidad es un buen momento para que le presentes la felicidad de una ilimitada cantidad de posibilidades.

Para ello, puedes regalarle una suscripción a cualquiera de los servicios de streaming actuales como Amazon Music Unlimited, Apple Music, Google Play Music, Spotify o Deezer entre otros. De esta manera, tu regalo será toda la música que le gusta en un solo lugar, al alcance de sus manos y con la posibilidad de escucharla sin conexión.



Entretenimiento familiar

Ahora bien, puede que lo que más le gusta a la persona a la que piensas hacerle el regalo, es pasar un buen rato frente a su televisor o computadora, mientras disfruta de su serie o película favorita. Si ese es el caso, puedes optar por regalarle una suscripción a cualquier servicio de entretenimiento en streaming como Amazon Prime Video, Netflix, HBO, YouTube, Google Play, Apple tv entre otros más.

De esta forma, podrán pasar sus días de descanso disfrutando de una serie como Black Mirror, Stranger Things, The Crown, The Man in the High Castle y tantas otras joyas de televisión que sólo se pueden ver por medio de estos servicios.



El regalo Prime

Otra alternativa, es regalarle una suscripción a algún portal de comercio electrónico como Amazon Prime, para que pueda recibir todos los productos que desee en el menor tiempo posible. Con esta opción, el destinatario puede tener el beneficio de recibir el envío gratuito de 1 o 2 días en la mayoría de los productos que vende Amazon.