Los ciclistas profesionales competirán en un Tour de Francia virtual

El Tour de Francia, la competición más prestigiosa en ciclismo profesional, generalmente se celebra en julio.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus, ha obligado al deporte tradicional a retrasar eventos importantes como el Giro d'Italia y cancelar los más pequeños, como Paris-Roubaix, Tour de Yorkshire y Volta a Catalunya. El Tour de Francia está programado para comenzar el 29 de agosto, lo que, aunque aceptado y respaldado por la mayoría de los ciclistas, deja un hueco obvio en el calendario de carreras.

El día de hoy, la compañía Zwift anunció que organizará un Tour de Francia virtual durante tres fines de semana a partir del 4 de julio. No será una réplica exacta: el verdadero Tour de Francia es agotador, y los ciclistas querrán alcanzar su punto máximo durante la carrera real un mes después, pero con suerte recrearán parte de la competencia competitiva y la atmósfera de festival.

La startup ofrece una aplicación con mundos virtuales que los corredores, ciclistas y triatletas pueden atravesar utilizando su cinta de correr personal o su entrenador de bicicleta.

Un avatar virtual coincidirá con su rendimiento en casa, acelerando cuando trotan o pedalean más rápido, y cayendo cuando sus piernas comienzan a cansarse, y tendrá en cuenta otros factores.

Asimismo, Zwift tiene un modo de carrera y conducción libre, así como entrenamientos estructurados y carreras competitivas. Los ciclistas profesionales han adoptado este último durante COVID-19, y Zwift ha respondido organizando eventos adicionales que se pueden ver en su canal de YouTube.

Estas transmisiones no tienen los mismos valores de producción que Overwatch League o League of Legends European Championship (LEC), pero es algo a lo que los fanáticos del ciclismo han podido recurrir durante un período tumultuoso para la industria.

Los eventos de Zwift son diferentes de las carreras tradicionales: el giro es automático, por ejemplo, y es más difícil detectar cuándo otro piloto podría atacar. Algunos eventos de Zwift también tienen potenciadores de estilo Mario Kart , que permiten que el piloto se vuelva invisible, se vuelva más ligero o aumente los efectos del reclutamiento temporalmente. Zwift no está preocupado por el realismo absoluto y la mayoría de los ciclistas han aceptado que la plataforma requiere nuevas ideas y estrategias.

El Tour de Francia virtual debería ser el mayor evento de Zwift hasta la fecha. La competencia se llevará a cabo en seis etapas que cada una demora aproximadamente una hora en completarse. Hombres y mujeres competirán por separado, como en la vida real, pero competirán en cursos idénticos. Las primeras dos etapas se llevarán a cabo en Watopia, un mundo ficticio que Zwift desarrolló para su comunidad más amplia de ciclismo y carrera, con "varias adiciones visuales" inspiradas en Niza, la ciudad costera que organizará la gira 'Grand Départ' en la vida real.

La carrera pasará a un mapa de Francia creado específicamente para el recorrido virtual. Mientras tanto, la etapa final imitará la vida real con un circuito de París que recorre los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo.

Zwift y ASO, el organizador real del Tour de Francia, quieren que el evento tenga un ambiente festivo. Sin embargo, eso no quiere decir que las carreras no sean competitivas. Veintitrés equipos masculinos se han inscrito para el evento, incluido el actual campeón de la gira Egan Bernal y los ex ganadores Geraint Thomas y Chris Froome.

La competencia femenina será igualmente feroz, con 17 equipos profesionales que incluyen a la superestrella Marianne Vos y la medallista de oro olímpica Anna van der Breggen.