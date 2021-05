Lo que sabemos del derrumbe al valor de Bitcoin

En los últimos días, Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha registrado una fuerte caída debido a dos factores: los dichos de Elon Musk y las advertencias lanzadas por las autoridades bancarias de China.

En los últimos años, los cibernautas e inversionistas han impulsado al mercado de las criptomonedas, el cual es bastante lucrativo, pero también volátil, por lo que los expertos han recomendado ser cautelosos antes de invertir en monedas digitales.

Cabe mencionar que las criptomonedas suelen registrar rápidas pérdidas y ganancias en cortos periodos de tiempo, por ejemplo, a finales de 2020 una Bitcoin valía alrededor de $30,000 dólares, mientras que en abril de 2021 tenía un valor de $65,000 dólares. Sin embargo, tras los dichos de Elon Musk y las autoridades bancarias en China, el precio de la moneda digital cayó un 29%.

Hace un par de días, Elon Musk anunció que Tesla ya no aceptaría la criptomoneda Bitcoin como forma de pago, debido a que está es muy contaminante. Debido a esto, el precio cayó por debajo de los $50,000 dólares.

Según Musk, le preocupa el incremento en el uso de combustibles fósiles que se utilizan durante el proceso de minar Bitcoins y durante las transacciones. Por otro lado, el dueño de Tesla señaló que aunque las criptomonedas son una muy buena idea, estas han tenido un impacto importante en el medio ambiente. El excéntrico billonario anunció que la compañía venderá todas los Bitcoin que posee.



To be clear, I strongly believe in crypto, but it can’t drive a massive increase in fossil fuel use, especially coal

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021