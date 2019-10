Lo que debes saber acerca de WhatsApp Pay

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo para comunicarnos rápidamente o envíar fotos y videos. Sin embargo, la empresa quiere ir más allá y desde hace un tiempo planea lanzar una nueva función llamada WhatsApp Pay.

Hindustan Times periódico de la India publicado en inglés y uno de los más leídos del país en este idioma, mencionó que esta nueva función de WhatsApp se lanzó en versión beta en el mes de febrero en la India.

La función permite a un usuario enviar o recibir dinero de los contactos que tiene agregados en la app, esto gracias a la Interfaz de Pago Unificada (UPI) del país. Los usuarios pueden vincular sus tarjetas de débito y crédito, además cada usuario cuenta con un propio código QR que le permite hacer transacciones.

De acuerdo con India today, revista de mayor circulación en la India con una audiencia de cerca de 8 millones de personas, en el mes de julio el jefe global de la aplicación, Will Cathcart,

Vicepresidente de Gestión de Producto en Facebook, anunció que la nueva función de WhatsApp sería lanzada oficialmente a finales de este año en India.

Wabetainfo dio a conocer que en un futuro Brasil, Reino Unido y México, además de India podrían contar con esta función.



