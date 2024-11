La compañía californiana quiere que sus suscriptores se diviertan esta temporada decembrina, y por eso lanza 15 nuevos juegos móviles para su plataforma Apple Arcade.

“Disponible en la App Store, Apple Arcade es un servicio de juegos para toda la familia y la manera perfecta de compartir experiencias del tipo con seres queridos”, explica Apple.

También lee: Estos son los estudios mexicanos de videojuegos que recibirán apoyo de Google

Si bien la lista incluye títulos en los más distintos géneros, la firma destaca: Skate City: New York, Talking Tom Blast Park, FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ y Gears & Goo (Apple Vision Pro).

“Mientras millones de usuarios de Apple pasan momentos divertidos durante las vacaciones jugando a sus juegos favoritos, Arcade ofrece nuevos títulos cada mes", precisa la marca de la manzana.

Los 15 juegos móviles de Apple Arcade

Skate City: New York (9 de enero) Talking Tom Blast Park (5 de diciembre) FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ (9 de diciembre) Gears & Goo (Apple Vision Pro) (9 de enero) NFL Retro Bowl ’25 NBA 2K25 Arcade Edition Balatro+ Sneaky Sasquatch Boggle: Arcade Edition (5 de diciembre) PAC-MAN 256+ (5 de diciembre) Hot Wheels: Race Off+ (5 de diciembre) Barbie Color Creations+ (5 de diciembre) Little Cities: Diorama (Apple Vision Pro) (5 de diciembre) FF IV: THE AFTER YEARS+ (9 de diciembre) Three Kingdoms HEROES (9 de enero)

Además de Three Kingdoms HEROES, otros títulos que llegarán hasta el siguiente año, el 9 de enero, son: Gears & Goo, FINAL FANTASY+, Trials of Mana+, Rodeo Stampede+ y It’s Literally Just Mowing+.

Foto: especial

La empresa fundada por Steve Jobs indica que más detalles de estos desarrollos se pueden encontrar en la pestaña de Apple Arcade en la App Store.

Asimismo, desde ya recomienda revisar la lista de Hot Games of 2024, sobre todo para tener momentos divertidos en esta temporada de fiestas.

Lee también: Netflix cierra uno de sus estudios de videojuegos