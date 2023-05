Sin duda Lumalee, uno de los personajes más tiernos del universo de Mario Bros, se robó más de una carcajada de los espectadores por sus ocurrentes y depresivas frases en la nueva película del plomero de Nintendo.

Estas singulares estrellas azules son subespecies de los lumas que aparecen en Super Mario Galaxy como un tipo de comerciantes que intercambian hongos por monedas y, dentro de su ciclo de vida van mutando hasta convertirse en una estrella más grande o un cometa.

Por este particular motivo se dice que la personalidad depresiva de Lumalee solo desea llegar a su inminente final, porque su objetivo es convertirse en algo mucho más grande.

Tras el éxito de la película Super Mario Bros, los memes con frases depresivas de Lumalee no se hicieron esperar, desatando millones de risas con verdades incómodas sobre la vida, el trabajo y la escuela.

El nuevo filtro de Lunalee en TikTok

Esta tendencia llegó a TikTok, en donde los usuarios pueden utilizar la voz tierna de Lumalee para ilustrar originales clips y ahora la sensación es su nuevo filtro, que fue desarrollado para crear nuevas frases con la esencia pesimista del pequeño personaje.

Este filtro abre tu cámara y coloca a Lumalee flotando al centro de la pantalla, al grabar tu clip se pueden utilizar los audios del personaje que ya son virales dentro de la plataforma o puedes grabar una frase original para que la voz sea convertida.

Cientos de usuarios ya han probado el divertido filtro para darle un toque divertido y novedoso a la rutina con escenarios que podrían ser peores para motivarse, mientras el TikTok de la cuenta que creó el filtro lleva más de medio millón de vistas y 30 mil likes.

Entre los comentarios más sobresalientes de los usuarios que confirman que necesitaban este filtro en la plataforma se encuentran: “Lumalee fue lo más gracioso en la película de Mario”, “Amamos a Lumalee, todo tenemos esa vocecita incontrolable”, “Ahora me siento mejor”, “Cuando lo escucho se me pasa la tristeza”, “Hay dos caminos después de escuchar su motivación”, “Sus hermosas palabras siempre motivan”, “Realmente esa motivación me deprime”, “Su voz es dulce y a la vez demoníaca”.









