Limpiaparabrisas dice cuánto gana y se hace viral en TikTok

TikTok no solamente ha funcionado como una plataforma para el entretenimiento y diversión de millones de usuarios, también se ha utilizado para disfrutar de videos llenos de datos interesantes, como en el caso de un limpiaparabrisas que compartió cuánto gana y que rápidamente se volvió viral. Conoce todos los detalles en Tech Bit.

El oficio de limpiaparabrisas es infravalorado en México. Pocos reflexionan en que pasan varias horas al día de pie y trabajan bajo los rayos del sol y la lluvia. A eso hay que sumarle la determinación que se requiere, pues a varios conductores les llega a molestar esta labor y prefieren no ofrecer ni un solo peso o incluso llegan a las agresiones.

Asimismo, en México no se reconoce esta labor como un empleo “digno” o “formal”, debido a que no cuenta con una regulación por parte del gobierno, por lo que no existe un conteo de cuántos trabajadores son, el ingreso con el que cuentan, ni datos sobre su jornada laboral.

Hay que señalar que el desempleo es la principal causa que obliga a las personas a tomar la decisión de ser limpiaparabrisas en los cruces de las avenidas, y que esta labor aumentó con la llegada del Covid-19, ya que se perdieron miles de trabajos.



Según datos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer, hay 55 millones de personas en el país económicamente activas, y cerca del 28% trabaja en el sector informal, es decir empleos que no tienen prestaciones de seguridad social.

Aun así, y por increíble que parezca, varias personas que se dedican al oficio de limpiaparabrisas llegan a ganar más que un profesionista. Y es que, de acuerdo con el director comercial de Manpower México, Héctor Márquez, el promedio mensual del salario para una persona con educación media superior ronda los 8 mil pesos.

Por su parte, el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social indicó que el ingreso promedio mensual de los empleados que cuentan con carrera profesional ronda los 11 mil 549 pesos mexicanos, lo que equivaldría a 383 pesos al día.

Limpiaparabrisas comparte cuánto gana y se vuelve viral en TikTok

El usuario de TikTok @cristiancorz6 compartió un video en dicha red social en donde se encargó de entrevistar a un limpiaparabrisas, sobre cuánto dinero es lo que genera su oficio, principalmente en un día bueno.

Ante el cuestionamiento el limpia vidrios comentó lo siguiente “motivado, unos mil varos en 6 horas, 7 horas, pero pegado, nada de que entro un rato me salgo, no, aquí el tiempo vale oro".

Respuesta que dejó impactados a miles de usuarios, pues incluso la media es mayor a los datos proporcionados anteriormente sobre lo que gana un profesionista.

Lo que ocasionó que el video se volviera viral, contando con más de 419 mil visualizaciones, más de 8 mil likes y cientos de comentarios como: “Demonios para que estudiar”; “¿Están contratando?”; “¿A dónde se lleva la solicitud?”; “Pobrecitos ganando el triple que yo”; “Gana más que yo y además libre de impuestos”; “Depende también la suerte y el crucero donde se pongan a limpiar”; “Dejaré mi trabajo y me dedicaré a eso pues”.

