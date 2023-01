LG presenta refrigerador que cambia de color en CES 2023

La empresa LG Electronics exhibe esta semana, durante el CES 2023, la feria de tecnología más grande del mundo, su nueva generación de refrigeradores inteligentes. Los modelos MoodUP destacan porque sus puertas integran paneles que cambian de color.



De esta manera, los usuarios pueden personalizar los colores de su electrodoméstico dependiendo de la decoración de su cocina o, incluso, de la ocasión o el estado de ánimo. Incluso pueden establecer un “modo fiesta”.



El panel de los refrigeradores MoodUP incluye diversas opciones de color. Por ejemplo, el modelo French Door de cuatro puertas alcanza las 190 mil combinaciones de tonalidades. De entre ellas, LG destaca el color Viva Magenta, el cual es fruto de una colaboración con el Pantone Color Institute.



La configuración y establecimiento de estos colores se realiza mediante la previa vinculación de electrodoméstico con los smartphones a través de la app LG ThinQ. Para los usuarios que así lo prefieran, los paneles LED de las puertas de refrigerador se pueden apagar, o poner en colores blanco gris o negro, con esto se logra un aspecto más tradicional.

El electrodoméstico también integra un altavoz, por lo que puede reproducir sonido a través de bluetooth. Además, como ya es una constante en este tipo de productos, incluye la función InstaView que hace posible ver el interior del refrigerador con solo tocar dos veces con los nudillos sobre el cristal exterior.



Compatibilidad con LG ThinQ UP





Durante el CES 2023, LG también anunció la llegada a los Estados Unidos y posteriormente a otros países del mundo de ThinQ UP. Se trata de un programa para alargar la vida útil de los productos de la empresa surcoreana.



“Lanzamos el proyecto LG ThinQ UP. Desde hace ocho años ya tenemos las funciones inteligentes LG ThinQ. Sin embargo, lo que tenemos con UP es que se hace posible que los electrodomésticos y dispositivos compatibles se mantengan actualizados tanto en software como en hardware”, dijo Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa de LG Electronics México.



Y agregó: “si hay algo de hardware que se pueda cambiar para tener esa actualización, haremos el cambio de esas piezas de hardware, para actualizar el equipo y que no pierda vigencia. Esto es muy importante porque lograremos que los electrodomésticos duren mucho más”.



Cuestionado sobre las posibles fechas de llegada de estos productos a nuestro país, sin mencionar fechas concretas, Aguilar comentó: “muchas de estas innovaciones llegarán este año a México”.

