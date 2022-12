Le prohíben ir a la fiesta de navidad de su hijo debido a sus tatuajes

Una mujer se volvió viral luego de revelar el insólito motivo por el cual no la dejaron ingresar a la fiesta de fin de año de su hijo. Incluso esta no fue la primera vez que le prohibieron la entrada a la escuela. Cansada de que las autoridades la discriminaran decidió hacer uso de sus redes sociales para contar lo que le pasaba.

Lee también: Se realiza la vasectomía, pero no resulta como esperaba

Su historia viral pronto llegó a los medios de comunicación que no dudaron en llamarla para dar a conocer su caso. "No hay fiestas de Navidad y cuando voy a la escuela de mi hijo no me invitan. Una vez me dijeron que fuera al jardín de atrás. ‘Mira por la ventana de la clase’, me dijeron”, explicó ante la prensa.



Melissa Sloan es una madre de familia que está desesperada, pues sufre discriminación por tener tatuajes en su rostro https://t.co/GVo7NbbsAd pic.twitter.com/YSBM1yMPnG — La Cadera de Eva (@LaCaderadeEva) September 8, 2022

Melissa Sloan tiene 45 años y se reconoce como “adicta a los tatuajes”. Pero tiene tantos de ellos en su cuerpo y en su rostro que los maestros sienten que pueden asustar a los alumnos de la institución. Es más, según detalló fueron ellos mismos los que le dijeron que no vaya.

Lee también: Decora su árbol de Navidad y nota una extraña presencia en sus ramas

“Por eso no voy a la obra de teatro de la escuela", reveló la joven madre cuya historia es viral en las redes. Así fue como resolvió que el papá de su hijo fuera solo a la celebración de su pequeño. "Él irá esta noche a la fiesta de los niños porque yo no puedo ir porque no me quieren", afirmó la mujer cuyos 800 tatuajes alarman a la comunidad educativa.



'It's my face, my body, my life.' Melissa Sloan tells Tom Swarbrick she's 'addicted' to getting tattoos and says her upside-down crosses are to 'keep the haters away'.@TomSwarbrick1 pic.twitter.com/l8YpHdxmKU — LBC (@LBC) December 22, 2022

Pero este no es el único lugar de donde la excluyen por sus tatuajes. Melissa tampoco puede conseguir trabajo debido a ellos. Sin embargo, ella no está dispuesta a parar. "Me dejo llevar por la corriente, lo que me gusta me lo pongo en la cara. Es gratis, lo hago yo misma, o lo hace mi novio, que fue entrenado para hacerlo, lleva años haciéndolo", expresó ante los medios.