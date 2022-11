Las contraseñas que nunca debes usar para evitar un ciberataque

Sabemos que recordar las contraseñas de todos los servicios digitales que utilizamos no es una tarea fácil. No obstante, si no se crea un password fuerte se corre el riesgo de perder datos y dinero. No tomes a la ligera este paso, de lo contrario tienes más probabilidades de sufrir un ciberataque.

Para que te des una idea de la importancia de contar con una contraseña fuerte, la firma de ciberseguridad WatchGuard, advierte que los passwords poco seguros se aprovechan en el 81% de los ciberataques en todo el mundo.

Todos queremos estar seguros en internet, pero pocos nos damos el tiempo de generar contraseñas confiables y difíciles de adivinar a pesar de que las consecuencias podrían ser graves.

No te arriesgues y deja de utilizar las claves de acceso más comunes.



Imagen: Pixabay

Las contraseñas más comunes y peligrosas

Es muy probable que estés cansado de tener que idear contraseñas bien pensadas. De hecho, un informe de Microsoft señala que el usuario promedio tiene cerca de 25 cuentas que requieren contraseña y escribe un promedio de 8 password por día.

Por lo anterior es que muchas personas han optado por utilizar contraseñas simples y débiles que los ponen en un mayor riesgo de sufrir un ciberataque. Y lo peor es que suelen utilizarlas en varios servicios por lo que, si un hacker logra violar las credenciales de una plataforma, podrá entrar a otras más.

Toma tus precauciones, a continuación te dejamos la lista de las 15 contraseñas más comunes en el mundo. Si has utilizado alguna no pierdas tiempo y cámbiala de inmediato:

123456

123456789

qwerty

12345678

111111

1234567890

1234567

password

123123

987654321

qwertyuiop

mynoob

123321

666666

18atcskd2w

¿Cómo se roban las contraseñas?

De acuerdo con WatchGuard los métodos más comunes que los ciberdelincuentes utilizan para robar contraseñas son:

Suplantación de identidad o phishing. Los delincuentes utilizan el correo electrónico para convencer a los usuarios de que ingresen credenciales en páginas o formularios web que parecen ser de una persona o empresa legítima pero en realidad están diseñados para robar los datos.



Imagen: Pixabay

Fuerza bruta. Los delincuentes prueban contraseñas comunes hasta que encuentran una que funcione. Incluso han creado secuencias de comando automatizadas que eluden protecciones simples, como un número limitado de intentos de autenticación dentro de un lapso de tiempo determinado.

Wi-Fi gemelo. Los delincuentes se sientan en un área concurrida y simulan ser un punto de conexión Wi-Fi legítimo de manera que, cuando las personas se conectan, pueden ver todo que están haciendo en internet e incluso las pulsaciones de teclado.

7 tips para generar contraseñas seguras

Si quieres crear una contraseña segura y que te sea más fácil de recordar Panda Security nos ofrece estos 7 consejos

1. Utiliza una frase. Piensa en una frase que tenga algún significado para ti, si tiene mayúsculas, números y algún símbolo, mejor. Por ejemplo: “En el bar de Juan ponen tapas grandes a 3 euros”, ahora solo selecciona las primera letras de cada palabra y obtendrás: “ElbdJptga3€”, que es una buena contraseña.

2. Convierte las vocales en números. Aunque es un truco que los ciberdelincuentes ya conocen pero puede ser un buen tip para mejorar lo que ya creamos. Utilizando el ejemplo anterior, podría ser “E1bdJptg43€”.

3. Sin vocales. Otra opción es eliminar las vocales por completo, lo que funcionará mejor si además partimos de un término inventado.

4. Una palabra y un número mezclados. Es fácil, y puedes elegir palabras y números que tengan los mismos caracteres para hacerlo todavía más sencillo. Por ejemplo “Bigote” y 28921, después coloca las letras una a una, intercalando las cifras, así: “B1i2g9o8t2e”, agrega un símbolo y listo.



Imagen: Pixabay

5. El juego de los dados. Este método conocido como Diceware sirve para generar contraseñas completamente aleatorias a partir del lanzamiento de un dado y una lista de palabras. Las palabras las puedes elegir tú pero en internet encontrarás opciones robustas y detalles de cómo funciona esta técnica si buscas Diceware.

6. Hagamos sudokus. Toma un papel y dibuja una cuadrícula de 6×6, con números escritos al azar en cada una de las casillas. Ahora piensa en un patrón como el que usas para desbloquear tu celular, los números por los que pases tu dedo serán tu punto de partida. Ahora solo aplica alguno de los otros sistemas para introducir letras, minúsculas, mayúsculas y símbolos.

7. Gestores de contraseñas. Si ninguna de las opciones anteriores te convence utiliza los gestores de contraseñas de compañías como Google, son perfectamente seguros y solo deberás recordar un único password.

