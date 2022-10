Las apps que debes desinstalar para evitar fraudes publicitarios

Descargas un juego que promete darte horas de diversión. Le otorgas los permisos necesarios y todo parece marchar bien hasta que, de pronto, tu celular comienza a calentarse, su batería dura mucho menos y aparece publicidad de la nada. ¡Cuidado! Es muy probable que hayas sido infectado de adware y tu dispositivo tenga una app destinada a cometer fraude publicitario.

Los celulares están en constante riesgo. Los ciberdelincuentes saben que es el dispositivo en donde se almacena más información confidencial y el más efectivo si se trata de mostrar anuncios, pues, a diferencia de una computadora, estos están en actividad a lo largo del día.

Desafortunadamente todos estamos expuestos a ser víctimas pues, las apps infectadas de las que te vamos a hablar estuvieron disponibles en las tiendas oficiales de iOS y Android. Revisa la lista y si tienes alguna, desinstálala de inmediato.

Esquema de fraude publicitario afecta a 89 aplicaciones iOS y Android

A pesar de los esfuerzos que llevan a cabo las grandes compañías, lo ciberdelincuentes siempre están buscando la manera de colar sus apps infectadas a las tiendas oficiales y, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad, HUMAN Security, en esta ocasión lograron engañar tanto a la App Store como a la Play Store.



La firma dio a conocer el descubrimiento y la interrupción de una operación de fraude altamente sofisticada usando software publicitario dentro de 9 aplicaciones para sistema operativo iOS y 80 para Android.

Este no es un problema menor pues, según la investigación, las apps infectadas se han descargado más de 13 millones de veces.

Las aplicaciones contienen un adware conocido como Scylla, que utiliza diversas técnicas para engañar a los usuarios, por ejemplo:

Suplantación de identidad a través de apps que se hacen pasar por programas legítimos pero en realidad tienen fines publicitarios.

Anuncios ocultos, las aplicaciones se encargan de mostrar publicidad en lugares donde el usuario no podía verlos antes.

Clics falsos, las aplicaciones realizan un seguimiento de los clics reales en los anuncios para después falsificar clics.



Las apps infectadas con Adware

Lo primero que vale la pena aclarar es que el equipo de HUMAN Security se puso en contacto tanto con Apple como con Google por lo que las aplicaciones fraudulentas ya no están disponibles en las tiendas de aplicaciones. Sin embargo, te dejamos la lista y, si tienes alguna en tu celular, lo mejor es que la elimines de inmediato.

Loot the Castle - iOS

Run Bridge -iOS

Shinning Gun - iOS

Racing Legend 3D - iOS

Rope Runner - iOS

Wood Sculptor - iOS

Fire-Wall - iOS

Ninja Critical Hit - iOS

Super Hero-Save the world! - Android

Arrow Coins - Android

Parking Master - Android

Lady Run - Android

Magic Brush 3D - Android

Shake Shake Sheep - Android

Number Combination: Colored Chips - Android

Jackpot Scratcher-Win Real - Android

Scratch Carnival - Android

Ztime:Earn cash rewards easily - Android

Billionaire Scratch - Android

Lucky Wings - Lotto Scratchers - Android

Lucky Star: Lotto Scratch - Android

Shake Shake Pig - Android

Lucky Money Tree - Android

Run And Dance - Android

Lucky Scratchers: Lotto Card - Android

Pull Worm - Android

Crowd Battle:Fight the bad guys - Android

Shoot Dummy - Win Rewards & Paypal Cash - Android

Spot 10 Differences - Android

Find 5 Differences - New - Android

Dinosaur Legend - Android

One Line Drawing - Android

Shoot Master - Android

Talent Trap - NEW - Android

Shoot it: Using Gun - Android

¿Qué hacer si descargaste una app maliciosa?

En caso de que tengas alguna app de la lista anterior estos son los pasos a seguir para estar protegido:

Para borrar la aplicación ve al menú de ajustes de tu teléfono, entra a la sección de apps para que te despliegue todas las que tienes descargadas, selecciona la que deseas y primero da clic en detener. A continuación selecciona la opción de eliminar.



Y para sea menos probable que caigas en estafas sigue los siguientes consejos de Kaspersky:

Solo descarga aplicaciones de tiendas oficiales. Si bien las apps mencionadas estuvieron disponibles en la App Store y la Play Store, las posibilidades de que tengan malware son mucho menores debido a que las compañías cuentan con una serie de tecnologías para evaluarlas.

Lee las reseñas de otros usuarios con detenimiento. Puede que veas muchas positivas pero si encuentras alguna negativa tienes que estar alerta, recuerda que los ciberdelincuentes crean comentarios falsos.

Si después de haber descargado una app notas un comportamiento raro en tu celular como mensajes sin explicación, que se caliente de más o muestre anuncios, borra de inmediato la aplicación y cambia todas tus contraseñas.

Instala una solución de seguridad en tu celular.

