Laptops para este regreso a clases

Esta semana, alumnos de todo el país regresaron a clases presenciales y con ello, un nuevo ciclo escolar da comienzo.



Debido a las nuevas necesidades escolares, uno de los requisitos para realizar más eficientemente todas las actividades académicas, es sin duda contar con un equipo de cómputo.



Es por ello que en Tech Bit te presentamos algunas opciones que pueden ayudarte en tus deberes escolares de una forma más fácil y cómoda.



MacBook air 2022



Cuando Apple anunció su nueva MacBook Air el pasado mes de junio durante su conferencia mundial de desarrolladores (WWDC), llamó nuestra atención el renovado diseño de este dispositivo.

De manera inmediata sentimos nostalgia al notar que el clásico diseño de cuña –que Steve Jobs sacó de un sobre de papel hace alrededor de 14 años– se modificó para, ahora, ofrecer un modelo más simétrico, un tanto similar a los modelos portátiles MacBook Pro.



Sin embargo, cuando empezamos a utilizar la MacBook Air 2022 con chip M2 notamos que la evolución de este equipo es considerable. Al tener la máquina en las manos no se extrañan en lo absoluto los modelos anteriores y son evidentes las mejoras. De inicio, este dispositivo es, en volumen, 20% más compacto que la generación anterior.



Lo primero que nos llamó la atención es la muesca en la que se ubica la cámara web. Esta es similar a la que integran los iPhones (y los modelos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con Chips M1 Pro y M1 Max) y hace posible que el bisel del display sea reducido.



Esto permite que en un chasis compacto se incluya una amplia pantalla de 13.6 pulgadas.



Durante nuestras pruebas de uso, de más de dos semanas, notamos que los colores que despliega la pantalla de esta laptop son muy definidos y de alta calidad.



Esto se logra gracias a su tecnología Liquid Retina con sistema retroiluminado por LEDs. Así, se garantiza una resolución de 2560 x 1664 a 224 pixeles por pulgada y, según Apple, el despliegue de mil millones de colores.



Otro aspecto que llamó mucho nuestra atención es la capacidad de la batería. Estando al 100%, la MacBook Air respaldó casi dos jornadas de trabajo completas, sin necesidad de recarga.



Esto a un ritmo de uso moderado, sobre todo en tareas relacionadas con el procesamiento de textos y, en menor medida, con la reproducción de contenidos multimedia. Según Apple, la batería soporta hasta 18 horas de duración.



Consideramos que este dispositivo es una excelente opción para las labores escolares híbridas y de oficina móvil ya que, por ejemplo, incluye una cámara web de alta resolución (1080 p.) la cual, junto con el sistema de procesamiento de imágenes nativo del chip M2, hacen posible que las videoconferencias o clases virtuales sean de primer nivel.



Además, el producto es ultraportátil y, al mismo tiempo, muy cómodo de usar. Por ejemplo, el teclado está distribuido de manera que teclear en él es cómodo. No se producen errores como los de oprimir una tecla de manera accidental al querer teclear otra.



Lo anterior nos ha ocurrido con modelos de otras marcas en los que te llegas a sentir “apretado” y con las manos muy juntas la una de la otra. Con este dispositivo no experimentamos la incomodidad de que los dedos toquen en la pantalla, al momento de escribir rápidamente un texto o mensaje.



Asimismo, su Trackpad Force Touch ofrece una respuesta exacta al tacto permitiendo hacer clics suaves, rápidos y precisos. Incluso, se puede configurar para responder a los diferentes grados de presión de los dedos.



Otra característica que llamó nuestra atención fue que el equipo, no se calentó al utilizarlo de manera intensiva para tareas de productividad y para el entretenimiento. En algunos momentos sí sentimos un poco tibio a la MacBook, pero muy poco.



Esto es destacado porque recordemos que el equipo no incluye ventiladores internos para su enfriamiento. Entonces, el que se mantenga “fresco” habla bien de la integración de todas las piezas de hardware.



Su sensor de huellas digitales es eficiente y desbloquea el equipo de manera inmediata. También funciona para cambiar rápidamente la configuración, en caso de que otro usuario utilice la misma MacBook Air.



En cuanto a puertos, incluye dos tipo USB-C (compatibles con sistema de carga), una entrada tipo jack de 3.5 mm, para audífonos. Se alimenta de energía a través de un conector magnético con la tecnología MagSafe de Apple.



Características:



Pantalla: 13.6 pulgadas

Procesador: Apple M2

Memoria RAM: configurable de 8 a 24 GB

Almacenamiento interno: configurable de 256 GB a 2TB

Cámara: FaceTime HD, 1080p

Audio: cuatro bocinas

Precio aproximado: desde 23 mil 399 pesos (incluye descuento de estudiantes)



Matebook d 16 2022



Huawei fabrica equipos de cómputo de diferentes categorías y precios. Hay modelos más o menos económicos y equipos profesionales con precios de alrededor de 50 mil pesos. En el caso particular de la MateBook D 16, se trata de una renovada laptop que destaca por su configuración de primer nivel y precio ajustado de aproximadamente 21 mil pesos.

Este modelo llegó a México hace pocas semanas y ya tuvimos oportunidad de utilizarla. De entrada, una de las cosas que más llamó nuestra atención fue su enorme pantalla de 16 pulgadas ubicada dentro del cuerpo de una laptop portátil y ligera.



Desde el momento de configurar el dispositivo nos dimos cuenta que su botón de inicio incluye un lector de huellas digitales. Conforme fuimos utilizando el equipo constatamos que ese sensor es eficiente: con un toque ligero, de inmediato se desbloquea la laptop.



Asimismo, la distribución de las teclas permite confort al momento de teclear. No se cansan las manos luego de largas jornadas de trabajo. De hecho, es tan espacioso que cabe un apartado de teclas de números, como en los keyboards tradicionales de las PCs. Esto se agradece al realizar operaciones en tablas de cálculo como excel, por ejemplo.



Otro de sus distintivos es que, en la parte superior, además de las teclas de funciones F1 a F12, hay otras de atajos. Por ejemplo, del lado derecho se ubica un botón para rápidamente abrir la calculadora. Otro es para buscar en internet; lo interesante de este es que se puede configurar con tu browser favorito, como Chrome, por mencionar al más conocido.



Asimismo, se tiene una tecla para minimizar lo que se tiene en la pantalla. Esto es útil en términos de privacidad para quitar de la pantalla algo que se esté visualizando al momento de que una persona se acerca o pasa por detrás del usuario.



Como una función de reforzamiento para la seguridad del usuario, hay una tecla que desactiva rápidamente la cámara web integrada. Así, una pequeña luz roja se enciende al lado de la cámara para darnos la seguridad de que no estamos siendo vistos o grabados, durante videollamadas.



También tiene una tecla dedicada al dictado por voz, lo que ayuda en términos de accesibilidad a las personas que así lo requieran. Igualmente puede usarse como un elemento para los momentos de inspiración y creatividad. Por ejemplo, para tomar notas rápidas de pensamientos o tareas pendientes.



Su Pad táctil es sensible al momento de utilizarlo para editar fotografía (y otras tareas). Es muy fácil hacer zoom dentro de las imágenes y modificar lo que se requiera. También incluye la función Super Dispositivo con la cual es fácil pasar y editar documentos, fotos, videos y otros archivos entre dispositivos Huawei.



La carga es rápida. Durante nuestros días de uso notamos que llega al 100% en poco más de una hora. Sin embargo, la batería, si la jornada es muy larga, sí requerirá recargarse.

Puedes economizar el consumo de la batería al activar el “ahorro de energía”, accediendo desde la barra de tareas. Ahí mismo puedes activar otras funciones útiles, como el “asistente de concentración”.



Algo que se agradece es que tiene dos puertos USB tradicionales en el costado derecho. Del lado izquierdo tiene dos puertos de la más reciente tecnología USB-C, en cualquiera de ellos se puede conectar el cable para cargar la laptop. Incluye entrada HDMI, para conectar a un monitor externo, un proyector u otros complementos. Finalmente, incluye jack 3.5 milímetro para audífonos.



Gracias a su chip Intel Core i7 y su unidad de procesamiento gráfico iRis Xe, la máquina trabaja de manera rápida. Nosotros utilizamos programas como Word, Excel y paquetería de Adobe mientras disfrutamos música o videos en streaming y no hubo retrasos ni se trabó al pasar de un programa a otro.

La MateBook D 16 es ligera, delgada y su diseño en aluminio es elegante. En estos días hay grandes promociones en el sitio de Huawei. Por ejemplo, te regalan una licencia de Microsoft 365, bocinas y/o routers.



Características:



Pantalla: 16 pulgadas

1920 × 1200 a 142 PPI

Procesador: Intel Core i7

de 12va generación

Memoria RAM: configurable de 8 o 16GB

Almacenamiento interno: 512 GB

Cámara: FHD 1080 p

Audio: dos bocinas

Precio aproximado:

desde 21 mil pesos

