Lanzamiento iPhone 14: Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo modelo

Durante el evento de Apple este pasado 7 de septiembre pudimos conocer oficialmente el nuevo iPhone 14 y el iPhone 14 Plus. Así que si quieres conocer todas sus nuevas características, impresiones, precios, fecha de lanzamiento oficial y mucho más quédate con nosotros que aquí te contaremos todo lo que se sabe de este nuevo teléfono.

¿Cuáles son las nuevas características del iPhone 14?

El iPhone 14 ahora es grande y extra grande con pantallas de 6.1 pulgadas (15.49cm) y 6.7 pulgadas (17 cm) el modelo plus para que puedas disfrutar de tus series, películas y apps favoritas en su excelente pantalla de super retina XDR que ofrece calidad y colores espectaculares. Así mismo su batería es la de mayor duración hasta ahora debido a que el modelo Plus otorga hasta 26 horas de reproducción de video, y hasta 20 horas con el iPhone 14 regular, además con un cargador MagSafe disfrutas de una carga inalámbrica más rápida. Y ahora cuenta con detección de choques para pedir ayuda cuando tú no puedes, ya que puede detectar si sufres un accidente de auto grave, llamar al 911 e informar a tus contactos de emergencia.

Otra gran innovación son sus cámaras que también han sido mejoradas para ofrecer más detalle, más color y lograr que tus fotos sean más fotogénicas. Con su nueva cámara gran angular de 12 MP y ultra angular de 12 MP tendrás mejoras en el procesamiento de imágenes pues te permite tomar fotos más espectaculares hasta 2.5 veces mejor con poca luz.

El iPhone 14 ahora está hecho de un aluminio de calidad aeroespacial con lo que ofrece una gran calidad y resistencia, lo cual es increíble sobre todo para quienes solemos ser más descuidados y no queremos que nuestro teléfono se descomponga o rompa fácilmente.

¿Cuándo llega el iPhone 14 a México?

Aunque aún no sabemos el día exacto en que llegarán los iPhone 14 a México, puesto que solo se ha anunciado que el iPhone 14, 14 Pro y 14 Pro Max llegarán a Estados Unidos este 16 de septiembre, mientras que el 14 Plus llegará el 4 de octubre. Lo que sabemos es que suelen llegar un par de semanas después a nuestro país.

¿Cuánto cuesta el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro Max?

El precio del nuevo iPhone 14 en México iniciará en los 20,999 pesos en su versión más sencilla y llegará hasta los 41,999 pesos en la versión Pro Max.

