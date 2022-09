La UE multa a Google con más de 4 mmdd por el caso Android

Google no ha logrado convencer al Tribunal General de Europa de que revoque el fallo de la Comisión en su caso antimonopolio de Android y su decisión de imponer a la empresa una multa de 4.300 millones de euros (4.304 millones de dólares estadounidenses).



Se desestima esencialmente la acción interpuesta por Google



El Tribunal General confirmó la sentencia original de la Comisión en 2018 de que Google utilizó su posición dominante en el mercado para imponer restricciones a los fabricantes que fabrican teléfonos y tabletas con Android.



Sin embargo, redujo un poco la multa y decidió que €4,125 (US$4,121) mil millones es la cantidad más apropiada según sus propios hallazgos.



La Comisión descubrió previamente que Google actuó ilegalmente al obligar a los fabricantes de Android a preinstalar sus aplicaciones y su motor de búsqueda.



Al hacerlo, la Comisión dijo que la empresa pudo "cimentar su posición dominante en las búsquedas generales en Internet".



Aproximadamente el 80 por ciento de los dispositivos inteligentes en Europa a partir de julio de 2018 ejecutaban el sistema operativo Android, y las personas tienden a estar contentas con las opciones predeterminadas que se les brindan.



Publicidad, principal fuente de ingresos de Google



Eso es un gran problema según FairSearch, el grupo de organizaciones que cabildean contra el dominio de búsqueda de Google y el demandante original en el caso, porque el motor de búsqueda de Google se monetiza con publicidad paga.



El gigante tecnológico obtiene la mayor parte de su dinero de los anuncios en línea: según la información de Statista, los ingresos publicitarios de Google en 2021 ascendieron a 209,49 mil millones de dólares.



FairSearch también dijo que al obligar a los fabricantes de Android a instalar sus aplicaciones y motor de búsqueda, Google está negando a los competidores la oportunidad de competir de manera justa.



Además de imponer restricciones a los fabricantes de Android, los funcionarios de la UE también descubrieron que Google "realizó pagos a ciertos grandes fabricantes y operadores de redes móviles" en un supuesto esfuerzo por garantizar que los operadores solo instalaran la Búsqueda de Google en los dispositivos que venden.



El Tribunal General también ha coincidido con la Comisión en lo que se refiere a los acuerdos antifragmentación que deben firmar los fabricantes de Android. Estos acuerdos buscan "evitar el desarrollo y la presencia en el mercado de dispositivos que ejecutan una bifurcación de Android no compatible", escribió el tribunal en su decisión.



En una declaración proporcionada a portal especializado Engadget, Google expresó su decepción por la decisión del tribunal e insistió en que Android ha creado más opciones para los consumidores:



"Estamos decepcionados de que el Tribunal no haya anulado la decisión en su totalidad. Android ha creado más opciones para todos, no menos, y apoya a miles de negocios exitosos en Europa y en todo el mundo".



El Tribunal General es el segundo tribunal supremo de la UE. Google aún podría solicitar un despido, y el caso podría ir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.





