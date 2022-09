La startup de taxis aéreos Kitty Hawk de Larry Page cierra

Después de más de una década de intentar hacer realidad los autos voladores, Kitty Hawk se está cerrando.



“Todavía estamos trabajando en los detalles de lo que sigue”, publicó la startup respaldada por Larry Page en LinkedIn. el pasado 21 de septiembre por la tarde.



Últimas noticias de Kitty Hawk



Antes del anuncio, la última vez que supimos de Kitty Hawk fue en la primavera de 2021 cuando salió a la luz que la compañía tenía caminos separados con el ingeniero Damon Vander Lind luego de "meses" de luchas internas con Page y el CEO Sebastian Thrun.

Casi exactamente un año antes, la empresa canceló su proyecto Flyer original y despidió a la mayor parte del equipo de 70 personas que había trabajado en el avión.



No está claro por qué Kitty Hawk decidió dejarlo, pero los comentarios que hizo Thrun después de que la compañía terminó el desarrollo de Flyer pueden proporcionar una pista.



“No importa cuánto buscáramos, no pudimos encontrar un camino hacia un negocio viable”, dijo el director ejecutivo en ese momento. Después de la partida de Vander Lind al año siguiente, parecía que Kitty Hawk estaba lista para duplicar su avión pesado de despegue y aterrizaje vertical.



Adquirió 3D Robotics y contrató al cofundador de la compañía, el exeditor de Wired Chris Anderson, como director de operaciones.



Cierre de Kitty Hawk no afectará a Wisk Aero



A pesar de la desaparición de Kitty Hawk, probablemente esto no sea lo último que escucharemos sobre las ambiciones de los autos voladores de Larry Page. De acuerdo el portal CNBC, el cierre del miércoles no afectará a Wisk Aero, la compañía que nació de una asociación de 2019 entre Kitty Hawk y Boeing.



“La decisión de Kitty Hawk de cesar sus operaciones no cambia el compromiso de Boeing con Wisk. Estamos orgullosos de ser miembros fundadores de Wisk Aero y emocionados de ver el trabajo que están haciendo para impulsar la innovación y la sostenibilidad a través del futuro de los viajes aéreos eléctricos”, dijo Boeing al medio.



“No esperamos que el anuncio de Kitty Hawk afecte las operaciones de Wisk u otras actividades de ninguna manera”.



