La mejor tecnología HP en laptops, impresoras y accesorios

¿Imagina todo lo que puedes crear teniendo el mejor equipo de tu lado? La vanguardia, seguridad e increíble tecnología de los equipos HP harán más fácil realizar tus tareas del día a día, a parte de la extensa variedad de laptops, monitores, notebooks para estudiantes, desktops para tu hogar u oficina, los mejores multifuncionales e impresoras, y por supuesto accesorios cómo mochilas y fundas, mouses y teclados, cartuchos y todo lo que estás buscando para hacer de tus tareas y trabajos un proceso más rápido y sencillo.

El uso de un equipo de cómputo rápido y eficiente hoy en día se ha vuelto de vital importancia sin importar a qué te dedicas, una buena laptop facilita las tareas escolares de tus hijos, tener un potente monitor en casa y oficina vuelve más práctico el realizar las obligaciones del día a día en organización, practicidad y velocidad para realizar cualquier trabajo.

En el mercado existen todo tipo de equipos de marcas muy conocidas y otras más nuevas pero los equipos HP se han posicionado siempre en el top de los mejores en cuanto a la relación calidad-precio, dinamismo en equipos y las mejores ofertas HP.

¿Qué equipo HP me conviene comprar?

En las promociones HP encontrarás un sin fin de ofertas en equipos personales, para el hogar, o empresariales, para los aficionados a los videojuegos, entre otros.

Los equipos HP se caracterizan por ser ligeros, de alta calidad y precios con una relación directa a lo que ofrecen, los mejores procesadores y el último programa de windows; algunos de los equipos que cumplen con estas características son:

La laptop HP Pavilion 14-dv2003la. Lo increíble de este equipo es su potente procesador Intel 1 con el que las tareas diarias se vuelven más fáciles, es super rápida, cómoda y ligera para llevar contigo a todos lados. Si eres estudiante o amante de los equipos potentes y sin exceder tu presupuesto, este modelo es el que tu necesitas.

Desktop HP all in one 22-dd0520la. Este increíble equipo cuenta con la mejor tecnología, velocidad con un disco duro SATA de un 1TB aparte de ser una computadora de escritorio elegante con una delgada pantalla que es ideal si trabajas desde casa y necesitas el mejor equipo. Además al ingresar el código HPSAVING obtendrás un descuento adicional de $1,000 mxn el cuál puedes ingresar al final en tu carrito de tu compra y así comprar a un precio incluso mejor.

Por otro lado está disponible en el catálogo de promociones HP la fabulosa laptop OMEN 16-c0502la con una pantalla de tamaño ideal para amantes de los videojuegos de 16.1” un potente procesador AMD y gráficos imponentes que llevarán tu experiencia en el mundo de gaming a otro nivel. La magia de este equipo es que cuenta con la tecnología OMEN Tempest Cooling para evitar el sobrecalentamiento de tu equipo.

¡Sólo falta que elijas el mejor equipo HP que tenga todas las características que estás buscando!

¿Cuáles son los accesorios HP más top?

Lo primero que necesitas es proteger tu notebook HP, por eso es necesario contar con una funda o mochila para que sea fácil de transportar a todos lados. En la tienda en línea de HP tienen también accesorios funcionales y muy prácticos cómo la mochila HP prelude pro de 15.6” con la que podrás llevar tu laptop a donde quieras y sin riesgos. Es sencilla, fabricada con materiales reciclables, elegante y con una calidad duradera ¡Ideal para ti!

Ahora que ya elegiste tu mochila HP, es imprescindible tener un excelente mouse como el inalámbrico 235 para poder realizar todas tus tareas en tu equipo portátil con la mayor destreza y velocidad.

Junto con ello la ayuda de una impresora HP o la increíble multifuncional HP smart tank 670 que volverá tu vida más fácil porque tendrás la facilidad de imprimir todos tus archivos importantes desde la comodidad de tu hogar.

¡Listo! Ya tienes la lista de la mejor tecnología HP, y ahora que ya sabes cuáles son los equipos y accesorios más top, podrás tener una mejor decisión de compra ya sea que trabajes desde casa, seas estudiante o busques equipo para tu empresa.

¡Además no te pierdas las promociones HP de cada semana y compra todo lo que necesites al mejor precio!.