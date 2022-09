La FCC propone una "regla de cinco años" para la eliminación de "satélites muertos"

La Comisión Federal de Comunicaciones quiere hacer algo al respecto de la basura espacial en órbita terrestre baja.



El jueves, la agencia publicó una propuesta(a través de Ars Technica) que, de adoptarse, fijaría un plazo sobre el tiempo que los satélites no geoestacionarios pueden permanecer en el espacio.



Tal como están las cosas, las pautas voluntarias de la NASA publicadas en la década de 1990 recomiendan que los satélites muertos se retiren de órbita dentro de los 25 años.



La FCC quiere adoptar una regla de cinco años que requeriría que los operadores satelitales nacionales y las empresas que desean acceder al mercado estadounidense se deshagan de sus satélites que no funcionan tan pronto como puedan.



“Creemos que ya no es sostenible dejar satélites en LEO [órbita terrestre baja] para salir de órbita durante décadas”, afirma la FCC en su propuesta.



Los satélites que ya están en el espacio estarían exentos de las pautas de la FCC. La Comisión también propone que haya un período de derechos adquiridos de dos años que comience el 29 de septiembre, el día en que planea votar sobre el reglamento.



Esa excepción daría a las organizaciones que previamente obtuvieron la aprobación para un futuro lanzamiento de satélites tiempo para desarrollar un plan de eliminación de su nave espacial.



La FCC dijo que también otorgaría exenciones caso por caso después de que la NASA expresó su preocupación de que el límite de cinco años afectaría suMisiones CubeSat.



La propuesta surge cuando se espera que la cantidad de satélites en órbita terrestre baja aumente drásticamente en los próximos años. Con aportes de empresas como SpaceX, Amazon y OneWeb, como 18 mil nuevos satélites podrían estar flotando sobre el planeta para 2025.



Esos satélites no solo harán que sea más difícil observar el cielo nocturno, pero la probabilidad de un posible bloqueo también aumentará.

