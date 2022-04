Kirby hace historia y gana un premio Grammy

Kirby, el personaje que protagoniza los videojuegos de la saga homónima, creada por las compañías HAL Laboratory y Nintendo fue para muchos, uno de los grandes nombres ganadores mencionados en la 64ª entrega anual de los Premios Grammy.





Como ya se había dado a conocer con anterioridad, los arreglistas Charlie Rosen y Jake Silverman fueron nominados a Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella por su arreglo para Big Band del tema Meta Knight's Revenge del título de 1996 Kirby Superstar, para SNES.

El tema original fue compuesto por Jun Ishikawa y Dan Miyakawa, quienes la escribieron para un entretenido modo de juego de este clásico de 16-bits.



Que este tema haya sido un ganador en los Grammy, significa que la pequeña bola rosa de Nintendo, o al menos, Rosen y Silverman, son hasta el momento, el segundo videojuego ganador en los premios.





Es importante decir que la música de los videojuegos casi nunca se incluye en las nominaciones a los premios Grammy, y mucho menos en los ganadores de la categoría del programa de premios.



Entonces, ¿por qué Kirby ganó un Grammy? Esto se debe a que la melodía ganadora fue interpretada por 8-Bit Big Band, un grupo de 30 a 65 músicos “que se formó para celebrar y realizar algunos de los mejores temas musicales escritos de varios videojuegos de todas las consolas”.



El primer álbum de 8-Bit Big Band, Press Start! se lanzó en 2018 y presentó reinvenciones de canciones de varias franquicias de Nintendo, incluidas Super Mario, The Legend of Zelda y F-Zero.



Su versión ganadora del Grammy de Meta Knight's Revenge aparece en el álbum Backwards Compatible, lanzado en enero de 2021.



HOLY SHIT WE WON THE GRAMMY!!LONG LIVE VIDEO GAME MUSIC!! Thanks to everybody who’s ever listened to @the8bitbigband , ALL of artists who have contributed their time/talent and of course HUGE thanks to my co-arranger the one and only @Button__Masher !! MUCH LOVE! pic.twitter.com/4JTakDTPQC

— The 8-Bit Big Band (@the8bitbigband) April 3, 2022