Jueza ordena a Twitter entregar a Elon Musk documentos de un exdirectivo

Los abogados de Elon Musk lograron una victoria parcial esta semana en su enfrentamiento de la Corte de Cancillería de Delaware contra Twitter con una moción que solicita información de 22 empleados de Twitter, o "custodios", además de otros 41 que ambas partes ya acordaron para compartir datos.



Twitter tiene que "recopilar, revisar y producir documentos" de Kayvon Beykpour



La jueza Kathaleen McCormick se pronunció sobre el tema el lunes por la tarde y decidió que Twitter tiene que "recopilar, revisar y producir documentos" de solo una de las personas enumeradas: Kayvon Beykpour, exjefe de productos de consumo de Twitter.



Con la fecha del juicio del 17 de octubre por la demanda de Twitter contra Musk por tratar de romper su acuerdo de $ 44 mil millones cada vez más cerca, y Musk vendiendo miles de millones de dólares de sus acciones en Tesla , sus abogados están tratando de encontrar algo para apuntalar sus argumentos de que Twitter cometió fraude, mientras que el equipo legal de Twitter emite citaciones para ayudar en el caso de su lado.



Informes internos , basados en fuentes anónimas, que los abogados de Musk buscaban información de empleados de Twitter que iban desde ejecutivos de nivel medio hasta empleados de nivel inferior, y señalaron que su equipo legal presentó otra moción para obligar a buscar información sobre los datos de usuario de Twitter, así como los métodos utilizados para recopilarla y analizarla.



¿Cuántos usuarios activos diarios son en realidad bots?



Como se describe en una larga contrademanda (a la que Twitter ya respondió), argumentan que la compañía puso barreras en el camino de los intentos de Musk de verificar los datos sobre cuántos usuarios activos diarios son en realidad bots, ya que Musk cuestiona la afirmación de la compañía de que los bots de spam representan menos del 5 por ciento de las cuentas que mide.



Cuando Beykpour apareció en nuestro podcast Decoder el año pasado para hablar sobre los próximos planes de Twitter, lo describimos como "responsable de decidir qué herramientas construye Twitter para que las personas se expresen".



Esas herramientas incluían cosas como Super Follows , las salas Spaces de audio en vivo y sus boletines Revue .



Sin embargo, ahora es un exejecutivo después de que el nuevo CEO de Twitter, Parag Agrawal, despidiera a Beykpour y al líder correspondiente en el lado de los ingresos, Bruce Falck, en un movimiento radical el 12 de mayo .



Beykpour explicó su partida tuiteando : "Parag me pidió que me fuera después de hacerme saber que quiere llevar al equipo en una dirección diferente".



Bloomberg informa que el abogado de Musk, Alex Spiro, dijo: “esperamos revisar las comunicaciones de Beykpour y continuaremos buscando información y testigos hasta que se sepa toda la verdad”.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters