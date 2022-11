Joven vende las cosas de su ex afuera de CU y es viral en TikTok

Las redes sociales no dejan de sorprender a los usuarios con la gran cantidad y variedad de contenido que se puede encontrar en ellas. Los conflictos de pareja, las rupturas, así como los consejos de especialistas en relaciones, reflejan que el amor y desamor son parte de los temas que más abundan en internet, tal como el caso de un joven que fue captado vendiendo las cosas de su ex afuera de CU y se volvió viral en TikTok.



TikTok se sigue posicionando como una de las redes sociales más utilizadas de los últimos años, por lo que no resulta extraño que muchos de sus videos se hagan virales alcanzando millones de reproducciones, y el joven que vende las cosas de su ex no ha sido la excepción pues, aunque el clip es muy corto, este ya ha alcanzado más de 6 millones de reproducciones en dicha plataforma.

Joven vende las cosas de su ex en un bazar afuera de CU

El momento fue captado por la usuaria @banany83, la cual comienza grabando algunos pequeños puestos que fueron instalados con mantas en el piso, en lo que parece ser uno de los pasillos de la Facultad de Filosofía, ubicada en Ciudad Universitaria (CU), lugar en el que a menudo se realizan bazares por parte de los mismos estudiantes en donde se vende una gran variedad de productos, como libros, comida, ropa y más.



Mientras caminaba por dicho bazar encontró un puesto que llamó su atención, de tal manera que enfocó su cámara para grabar. En el piso se encontraba una manta de color gris, la cual evitaba el contacto de las cosas con el pavimento, y sobre ella un letrero en el que estaba escrito: “Vendo cosas de mi ex”.



Frente al puesto, un joven vestido de negro y con unas bolsas a los costados, había decidido poner a la venta algunas cosas que le pertenecieron a quien fue su novia. Faldas, un jumper, blusas y peluches, fueron algunos de los productos que se encontraban disponibles en el bazar.



TikTok capta a joven vendiendo las cosas de su ex en CU

El video fue editado con una frase que hace algunos meses también se volvió viral en TikTok. Se trata de un diálogo sacado de la caricatura Bob Esponja en la que, en una escena donde Bob y Patricio pintan la casa de Don Cangrejo, encuentran una pequeña gota de pintura en un dólar enmarcado: “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea… ¡Qué es eso!”



Dicha frase fue utilizada por muchos tiktokes para hacer énfasis ante un hecho insólito, raro, incómodo, sorprendente o simplemente poco creíble.



Por su parte, los comentarios humorísticos no se hicieron esperar y frases como: “Sin miedo al éxito”; “Por qué no lo pensé antes, y yo regalándolas”; o “Bien, mijo, ninguna derrota es pérdida”, fueron algunas de las más reconocidas por otros usuarios.



Actualmente dicho video viral en TikTok cuenta con más de 6.5 millones de reproducciones y casi 108 mil me gustan.

