Joven despierta críticas al reutilizar papel higiénico en algodón

Desde hace varios años que el mundo entero viene protagonizando un cambio de consumo donde se buscan alternativas más sustentables para cuidar el medio ambiente.

Sin embargo algunas personas llevan estas acciones a extremos, como ocurrió con el caso de una joven que se volvió viral en TikTok por compartir con sus seguidores que usa papel higiénico reusable o reciclable para cuidar el medio ambiente.

El nombre de la joven no se conoce, ya que se trata de una chica que sube videos en una cuenta llamada “Net Zero Co”, la cual se encarga de compartir con otros usuarios de las redes sociales alternativas sustentables para no dañar el ambiente y para no contaminar en exceso.

El papel higiénico o sanitario reutilizable consiste en porciones de tela de algodón orgánico que se unen en forma cilíndrica hasta formar un rollo. “Después de la escasez mundial de papel higiénico de 2020, presentamos nuestra versión reutilizable”, explicó la joven en el video de TikTok.

“Es mucho más suave que el papel higiénico del supermercado”, continuó diciendo la joven en el video de TikTok. Este papel reutilizable debe combinarse con el bidet (sin embargo este aparato de higiene no está presente en todos los países del mundo), para poder lavar la tela y así poder usarla nuevamente.

El video de TikTok se volvió viral rápidamente. Algunas personas aplauden la iniciativa y aseguran que pronto comenzarán a aplicarlo en sus rutinas, pero otras personas dicen que es algo desagradable y que prefieren seguir usando el papel higiénico tradicional.



“Lo siento, no quiero ahorrar ese dinero”, “Sí para mi cara, pero absolutamente no para el otro lado”, “Soy ecológico, pero simplemente no puedo”, “¿Sólo utiliza agua? ¡Qué asco!”. “Si veo a alguien teniendo esto en su baño, corro por mi vida”, son solo algunos de los comentarios que se leen en el video de TikTok.